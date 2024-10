WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 18. Oktober 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang 8/24 10:30 EUR: Sentix-Index 10/24 11:00 EUR: Einzelhandel 8/24 21:00 USA: Konsumentenkredite 8/24 EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE 12:00 EUR: Gemeinsame Pk von BaFin und Bundesbank zu den Ergebnissen des LSI (Less Significant Institutions)-Stresstests 2024 DEU: International Non-GMO Summit 2024 zur «Zukunft der gentechnikfreien Produktion» (bis 08.10.). Bei dem diesjährigen International Non-GMO Summit informieren Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu aktuellen Brennpunkten und Trends der «Ohne-Gentechnik»-Märkte. ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz 12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/24 DEU: Deutz, Capital Markets Day FRA: BNP Paribas, außerordentliche Hauptversammlung GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz IRL: Kerry Group, Investor Day USA: General Motors, Investor Day USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Leistungsbilanz 8/24 08:00 DEU: Industrieproduktion, 8/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 8/24 14:30 USA: Handelsbilanz 8/24 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: BGH prüft Ansprüche von Facebook-Nutzern nach Datendiebstahl (sog. Scraping) 18:30 DEU: Parlamentarischer Abend Deutsches Verkehrsforum e.V. (DVF) zu «Deutschland braucht Luftverkehr» DEU: Beginn Fachmesse «hy-fcell» DEU: SAP TechEd (online) (bis 09.10.) mit Vorträgen, Workshops und Möglichkeiten zum Austausch mit SAP-Führungskräften. Die Online-Veranstaltung soll Neuigkeiten zu KI-Angeboten, App-Entwicklungs- und Automatisierungswerkzeugen, Updates zur SAP Business Technology Platform, Cloud ERP und mehr bieten. ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Bechtle, Capital Markets Day DEU: VW-Tochter Traton, Pre-Close Call Q3/24 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:00 USA: Großhandelsumsatz 8/24 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle SONSTIGE TERMINE 13:30 DEU: «Inclusive Entrepreneurship Summit» unter dem Motto «Perspektive neuStart: Empowerment durch Role Models» zu Inklusion in der Gründungsszene DEU: Deutscher Apothekertag (bis 12.10.) EUR: Informelles Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister (bis 10.10.) ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz 13:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Capital Markets Day DEU: Dritte Runde in den Tarifverhandlungen öffentliche Banken DEU: Deutsche Telekom, Capital Markets Day USA: Vorstellung von Teslas Robotaxi angekündigt TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/24 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/24 SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann 18:00 DEU: Veranstaltung «Vom Reden ins Machen kommen: Quo Vadis H2-Kernnetz für die grüne Transformation?» unter anderem mit Katherina Reiche, Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates und CEO, Westenergie AG, Axel Bree, Unterabteilungsleiter Wasserstoffhochlauf und Energieforschung, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Thomas Hüwener, CEO, OGE ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Volkswagen Group, Q3-Auslieferungen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 12:45 USA: JP Morgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M3, 9/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/24 16:00 USA: Universität Michigan, Stimmungsindex 10/24 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 9/24 AUS: Bawag, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 9/24 SONSTIGE TERMINE 11:45 EUR: Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz DEU: Zweiter Verhandlungstag in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/24 (detailliert) 08:00 GBR: Ilo-Arbeitslosenquote 8/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 11:00 DEU: ZEW-Index 10/24 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/23 14:30 USA: Empire-State-Index 10/24 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz 12:45 USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen GBR: British American Tobacco (Capital Markets Day) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 8/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Export- und Importpreise 9/24 FRA: Internationale Energie-Agentur (IEA), Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: 68. Internationaler Hörakustiker-Kongress mit Industrieausstellung (bis 17.10.) 14:00 DEU: 6. Deutsch- Arabisches Frauenforum zur Förderung von Frauen in Führungspositionen ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 06:30 CHE: VAT, Q3-Umsatz 06:30 FIN: Nordea Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius AG und Tochter Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Nestle, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz 08:15 SWE: Investor, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen 18:30 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen DEU: Merck, Kapitalmarkttag (9.45 Präsentation CEO, CFO) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheidung 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:45 EUR: EZB, Pk zur Zinsentscheidung 15:15 USA: Industrieproduktion 16:00 USA: Lagerbestände 8/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/24 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Jahrestagung 2024 Bundesverband Carsharing ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Elisa, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie, Bezirk Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland), zweite Runde 12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/24 04:00 CHN: BIP Q3/24 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/24 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/24 04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/24 10:00 EUR: EZB-Leistungsbilanz 8/24 11:00 EUR: Bauproduktion 8/24 14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 9/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Änderung der Kostenverteilung in Wohnungseigentümergemeinschaften DEU: Bilanz des Pilotprojekts zur Vier-Tage-Woche in Deutschland ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi