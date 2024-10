Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG 08.10.2024 / 10:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.10.2024 Kursziel: 20,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Aktienrückkaufprogramm verleiht attraktivem InvestmentCase zusätzlichen Schwung Wir haben jüngst mit Klemens Eiter (CFO) und Lisa Galuska (IR) von der PORR AG eine virtuelle Roadshow veranstaltet, die uns in der positiven Sicht auf den Investment Caseeinmal mehr bestätigt hat. Zudem gab das Unternehmen gestern ein Aktienrückkaufprogramm bekannt, das als Katalysator für einen positiven Kursverlauf fungieren dürfte. Fokus auf Profitabilität: Anstelle der Erschließung neuer Märkte zur Beschleunigung der Umsatzentwicklung fokussiert sich PORR laut Vorstand derzeit auf das Erreichen derProfitabilitätsziele. In 2025 soll demnach eine EBIT-Marge von 3,0% zu Buche stehen(Konsens: 2,9%) und auch weitere Margensteigerungen erscheinen uns selbst ohne eine nennenswerte Ausweitung der Top Line nicht unrealistisch. Hierzu beitragen sollten u.a. die hohe Kostendisziplin und ein vorteilhafter Produktmix. So gelingen PORR bei Projekten im durch die Energiewende und die Digitalisierung (z.B. Datencenter) strukturell getriebenen Industriebau überdurchschnittlich hohe Margen. Insgesamt wies der sonstige Hochbau (Industriebau, öffentlicher Hochbau etc.) in H1/24 mit rund 25% ein mehr als doppelt so hohes Auftragsvolumen wie der Wohnungsbau (ca. 11%) auf. Auch in letzterem verspürt PORR infolge der Zinswende leichte Erholungs tendenzen und im Tiefbau (H1/24: ca. 53% des AE) sollte ohnehin auf Jahre hinaus ein enorm hoher Baubedarf gewährleistet sein. So verdeutlichte unlängst der Einsturz der Carolabrücke in Dresden den vielfach maroden Zustand der hiesigen Infrastruktur. Trotz temporärer Einschränkungen auf einzelnen Baustellen sollte auch die jüngste Flutkatastrophe inTeilen Österreichs und Süddeutschlands letztlich zu einer erhöhten Nachfrage nach Bauleistungen führen. An einem potenziellen 'Wiederaufbauprogramm Ukraine' würde PORR durch die starke Stellung in den angrenzenden Heimmärkten Polen, Slowakei undRumänien partizipieren, ein unmittelbares Engagement in dem kriegsgebeutelten Land strebt der Vorstand aber nicht an. In Summe untermauerten die Aussagen des Managements unsere Auffassung, dass PORR auf absehbare Zeit eine sehr selektive Projektauswahl aufrechterhalten kann, was weitere Margensteigerungen plausibilisiert. Aktienrückkäufe beschlossen: Seitens der Refinanzierung sieht der CFO angesichts des bis 2028 überschaubaren Fälligkeitsprofils aktuell keinen Anpassungsbedarf. Vielmehr hat das Unternehmen nun ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das beginnend am 11. Oktober 2024 bis voraussichtlich 30. Juni 2025 den Erwerb v on maximal 785.565 Aktien bzw. bis zu 2% des Grundkapitals vorsieht. Der dafür notwendige Kapitalbedarf beläuft sich auf bis zu 15 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund eines durchschnittlichen Handelsvolumens von knapp 190 Tsd. EUR über die letzten 100 Handelstage an der Heimatbörse Wien sollten die Rückkäufe spürbare Impulse für die Kursentwicklung bringen. Überdies liegt die Bewertung der Aktie mit einem KGV 2024e von 6,2x trotz der u.E. hohen Visibilität für die weitere Geschäftsentwicklung nach wie vor fernab des historischen Durchschnitts (10Y: 10,5x). Fazit: Ungeachtet erkennbarer operativer Fortschritte und des vom Vorstand avisierten Margensteigerungspotenzials bewegt sich die PORR-Aktie seit Jahresbeginn seitwärts.Das nun verkündete Aktienrückkaufprogramm dürfte jedoch zu einer nachhaltigen Kursbelebung beitragen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel. 