EQS-News: Spark Energy Minerals sichert sich größtes zusammenhängendes Landpaket in Minas Gerais, Brasilien

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 10. Oktober 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Entdeckung von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley, gibt bekannt, mit einem unabhängigen Gläubiger (der "Gläubiger") eine Vereinbarung zur Begleichung von Schulden in Höhe von 550.000 CAD (die "Schuldenbegleichung") abgeschlossen zu haben. Hierbei handelt es sich um die letzten dem Gläubiger geschuldeten ausstehenden Beträge für den Erwerb des nun zu 100 % unternehmenseigenen Hauptprojekts "Arapaima Lithium Project" in Minas Gerais, Brasilien.

Karte des Lithium-Hauptprojekts Arapaima von Spark Energy im Vergleich zu anderen Großprojekten im brasilianischen "Lithium Valley".

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/226344_1410e379a4775b4f_002full.jpg

Das Lithiumprojekt Arapaima in Brasiliens berühmtem "Lithium Valley" in Minas Gerais umfasst 64.359 Hektar und ist der größte zusammenhängende Landbesitz in dieser für die Lithiumförderung sehr aussichtsreichen Region mit bedeutenden Explorationsmöglichkeiten.

Das Projekt liegt strategisch günstig in der Nähe wichtiger Akteure der Branche wie Lithium Ionic, Sigma Lithium, Latin Resources, Si6 und Atlas Lithium. Es positioniert Spark Energy Minerals im Zentrum dieses schnell wachsenden "Lithium Valley".

Zur Begleichung und vollständigen Befriedigung der Schulden in Höhe von 550.000 CAD hat sich das Unternehmen bereit erklärt, 3.666.667 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,15 CAD pro Stammaktie an den Gläubiger auszugeben. Die geplante Aktienausgabe zur Begleichung der Schulden muss noch von der kanadischen Wertpapierbörse genehmigt werden.

"Wir freuen uns, dass wir den größten zusammenhängenden Block von Bergbau-Claims im Lithium Valley an Spark Energy Minerals verkaufen können. Wir danken dem Vorstand von Spark für die Möglichkeit, unsere letzten Zahlungen in Aktien des Unternehmens umzuwandeln. Wir sind der Ansicht, dass die liquiden Mittel in die Weiterentwicklung des enormen Liegenschaftsportfolios von Spark in diesem Weltklasse-Bergbaurevier investiert werden sollten", so ein Vertreter von Talisman.

"Diese Schuldenbegleichung beweist unser Engagement, die finanzielle Position von Spark Energy zu stärken und uns zugleich liquide Mittel für Explorations- und Entwicklungsaktivitäten zu wahren. Durch die Umwandlung der Schulden in Aktien bringen wir die Interessen von Talisman mit denen unserer anderen Aktionär*innen in Einklang und verstärken unseren Fokus auf die Weiterentwicklung unseres umfangreichen Liegenschaftsportfolios im brasilianischen Lithium Valley. Mit diesem strategischen Schritt können wir mehr Kapital in die Erschließung des Potenzials unserer Liegenschaften in diesem Bergbaurevier der Weltklasse leiten und unser Ziel weiter vorantreiben, ein bedeutender Akteur im Bereich Batteriemetalle zu werden", sagte Eugene Hodgson, CEO und Director von Spark Energy Minerals.

Alle im Zusammenhang mit der Schuldenbegleichung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag der Stammaktien gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Zulassung für die Depository Trust Company ("DTC")

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die Abrechnung über die Depository Trust Company ("DTC") in den Vereinigten Staaten zugelassen sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind in den Vereinigten Staaten am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "SPARF" notiert. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol "SPRK" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "8PC" gehandelt.

DTC ist als Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation für das elektronische Clearing und die Abrechnung von börsennotierten Unternehmen zuständig. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abwicklung über DTC zugelassen sind, gelten als "DTC-zugelassen". Diese elektronische Methode des Wertpapier-Clearings beschleunigt den Eingang von Aktien und Bargeld und damit den Abwicklungsprozess für Anleger*innen und Makler, sodass die Aktien über wesentlich mehr Maklerfirmen gehandelt werden können.

Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, kommentierte: "Mit der DTC-Zulassung profitieren die Aktionär*innen von einer potenziell höheren Liquidität und Ausführungsgeschwindigkeit, was den Zugang zu unseren Aktien sowohl für private als auch für institutionelle Anleger*innen verbessert. Wir öffnen so den Zugang für Anleger*innen auf dem größten Kapitalmarkt der Welt, im Einklang mit unseren Bemühungen, unsere potenzielle Anlegerbasis zu erweitern."

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Land- und Mineralrechte in Brasiliens bekannten Lithium Valley, einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

https://sparkenergyminerals.comE-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäfte des Unternehmens und von Latam sowie ihre jeweiligen Vermögenswerte, Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

