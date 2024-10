Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Deutschland in der Krise

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Deutschland in der Krise:

"Deutschland hat die Orientierung verloren. Mitten in der gefährlichsten geostrategischen Krise seit Ende des Kalten Krieges und der bedeutendsten ökonomischen Umwälzung seit der industriellen Revolution ist die Wirtschaftssupermacht im Herzen Europas ins Taumeln geraten. Das Land muss die Frage beantworten, wie es in einer zunehmend protektionistischen Weltwirtschaft bestehen will. Eine Strategie dafür hat die Bundesregierung nicht - im Gegenteil."/yyzz/DP/he