Alibaba auf dem Weg zu 130 Dollar? Was der China-Stimulus jetzt bringt

Chinas jüngstes Konjunkturpaket kann Alibaba (WKN: A117ME) einen deutlichen Schub geben. Mit zunehmender wirtschaftlicher Unterstützung und wachsendem Verbrauchervertrauen steht das Unternehmen an der Spitze der möglichen Profiteure dieser Maßnahmen. Alibaba erzielt starke operative Ergebnisse und verzeichnet beeindruckende Wachstumszahlen, primär in E-Commerce, Cloud und Künstlicher Intelligenz. Trotz dieser positiven Entwicklungen ist die Aktie unterbewertet. Warum also spiegelt der Aktienkurs Alibabas Potenzial nicht wider, obwohl die wirtschaftlichen und operativen Daten eine klare Sprache sprechen?

Jetzt ist die Zeit gekommen, bevor der Markt aufholt. Alibabas aktuelle Unterbewertung bietet eine seltene Chance für Investoren, von dem zukünftigen Aufschwung zu profitieren und eine starke Rendite zu erzielen.

Chinas Stimulus und Alibabas E-Commerce-Dominanz

Der staatliche Stimulus kann einen enormen Einfluss auf die chinesische Wirtschaft und insbesondere auf den Konsum haben. Das bedeutet für Unternehmen wie Alibaba, die mit ihren E-Commerce-Plattformen Taobao und Tmall 43 % des Gesamtumsatzes generieren, einen signifikanten Wachstumsschub. Je mehr Konsumenten durch die staatlichen Maßnahmen in den Genuss zusätzlicher Kaufkraft kommen, desto stärker profitiert Alibaba. Besonders einkommensschwache Haushalte, die einen Großteil der direkten Zuschüsse erhalten, neigen dazu, diese sofort auszugeben – und wo, wenn nicht auf den größten E-Commerce-Plattformen Chinas?

Das Potenzial ist also enorm. Taobao und Tmall, die beiden Flaggschiffe Alibabas, haben ihre Marktführerschaft in China etabliert, und die massive Liquiditätszufuhr durch den Stimulus wird für einen weiteren Nachfrageanstieg sorgen. Doch Alibabas Erfolg beschränkt sich nicht nur auf den heimischen Markt. Der Logistikarm Cainiao und die internationalen Tochtergesellschaften wie AliExpress stehen ebenfalls bereit, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren. In den vergangenen Monaten hat Cainiao eine deutliche Verbesserung der Lieferzeiten erzielt, was das internationale Geschäft zusätzlich beflügelt.

Das Wichtigste für dich als Anleger: Alibaba hat seine E-Commerce-Plattformen optimal auf die anziehende Nachfrage ausgerichtet und kann sowohl in China als auch global davon profitieren.

Alibaba konzentriert sich auf Tech

Doch nicht nur der wirtschaftspolitische Stimulus gibt Alibaba Rückenwind. Das Unternehmen hat intern bedeutende technologische Fortschritte gemacht, die langfristig für zusätzliches Wachstum sorgen werden. Ein besonders interessantes Beispiel ist das KI-gestützte Marketing-Tool Quanzhantui, das Anfang 2024 eingeführt wurde. Dieses Tool hilft Händlern auf den Alibaba-Plattformen, ihre Marketing-Budgets effizienter zu nutzen, was letztlich auch den Umsatz von Alibaba steigert. Je erfolgreicher die Händler, desto mehr verdienen sie – und desto mehr verdient auch Alibaba.

Doch das ist nicht alles. Im September 2024 wurde ein neues KI-Tool eingeführt, das vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) bei der globalen Beschaffung hilft. Gerade für KMUs, die oft Schwierigkeiten haben, sich in internationalen Lieferketten zurechtzufinden, stellt diese Technologie einen enormen Vorteil dar. Durch diese Innovationen schafft es Alibaba, neue Kundensegmente zu erschließen und seine Plattformen noch attraktiver zu machen.

Alibaba-Logistik auf Wachstumskurs

Ein oft übersehener Bereich bei Alibaba ist die Logistik-Sparte Cainiao. Mit der wachsenden Nachfrage nach Online-Bestellungen spielt ein funktionierendes Logistiknetzwerk eine immer wichtigere Rolle, und Cainiao ist bestens aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren. Dank erheblicher Investitionen in die Logistikinfrastruktur konnte Cainiao seine Effizienz steigern und die Lieferzeiten verkürzen – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, der sich direkt in den operativen Ergebnissen niederschlägt.

Auch der Bereich der lokalen Dienstleistungen, zu dem Lieferdienste wie Amap und Ele.me gehören, wächst stetig. Dank des staatlichen Stimulus-Pakets und der zunehmenden Kaufkraft könnte diese Sparte bald die Gewinnschwelle erreichen. Alibaba hat in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte gemacht, um die Verluste in diesem Bereich zu reduzieren, und CEO Eddie Wu ist zuversichtlich, dass dieser Geschäftsbereich zeitnah profitabel wird.

Risiken im Blick behalten: Was könnte schiefgehen?

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, dass das chinesische Konjunkturpaket möglicherweise nicht die erhoffte Wirkung zeigt. Sollte die Konsumnachfrage schwächer ausfallen als erwartet, könnte dies Alibabas Umsatzwachstum beeinträchtigen. Ein weiteres Risiko ist die anhaltende Schwäche im chinesischen Immobiliensektor, der nach wie vor eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft des Landes spielt. Sollte dieser Sektor weiter schwächeln, könnte dies das gesamte Wirtschaftswachstum bremsen und damit auch Alibabas Wachstumspotenzial einschränken.

Ein weiteres Risiko besteht im geopolitischen Umfeld, insbesondere in den Handelsbeziehungen zwischen China und den USA. Spannungen zwischen den beiden Ländern könnten zu Sanktionen oder Handelshemmnissen führen, die Alibabas internationales Geschäft beeinträchtigen könnten.

Warum die Aktie eine Kaufchance ist

Vielleicht fragst du dich, ob Alibaba nach dem jüngsten Kurssprung noch unterbewertet ist. Meine klare Antwort: Ja! Alibabas aktuelle Bewertung zeigt, dass trotz eines Kursanstiegs von etwa 39 % in den vergangenen Monaten noch reichlich Potenzial vorhanden ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 11,6 bleibt die Aktie im Vergleich zu anderen Branchenriesen attraktiv bewertet. Zum Vergleich: JD.com liegt bei einem KGV von 12,8, PDD Holdings (die Gesellschaft hinter Temu) bei 10,8. Alibabas günstige Bewertung, kombiniert mit den positiven Aussichten, macht die Aktie zu einer klaren Kaufempfehlung.

Nach meiner Rechnung liegt der faire Wert der Alibaba-Aktie bei 130 Dollar. Das bedeutet, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist. Eine jährliche Kursrendite im zweistelligen Prozentbereich erscheint mir möglich.

Mein Fazit

Chinas Konjunkturpaket kann genau der Katalysator sein, den Alibaba benötigt, um sein volles Potenzial zu entfalten. Trotz beeindruckender operativer Zahlen und einem starken Wachstum in E-Commerce, Cloud und KI spiegelt der aktuelle Aktienkurs diese Entwicklungen noch nicht wider. Mit einem fairen Wert von 130 Dollar und der Aussicht auf stark steigende Gewinne bietet Alibaba aktuell eine interessante Investmentchance.

