Morgan Stanley steigert Gewinn - Investment-Banking legt zu

Die US-Großbank Morgan Stanley hat dank florierender Geschäfte ihrer Investment-Banking-Sparte im dritten Quartal mehr verdient.

Der Gewinn des Geldhauses sei im Quartal auf 3,19 Milliarden Dollar gestiegen von 2,4 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, teilte das Institut am Mittwoch mit. Die Erlöse im Geschäft rund um Übernahmen und Börsengänge kletterten um 56 Prozent in die Höhe. Auch die Konkurrenten Goldman Sachs und JPMorgan hatten in dem lukrativen Geschäft Zuwächse verbucht. Die Aktien von Morgan Stanley legten vorbörslich zu.