Aktien New York: Dow erneut mit Rekord - Netflix gibt Nasdaq Rückenwind

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag seine Anfangsverluste abgeschüttelt und erneut ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt schaffte der US-Leitindex ein Plus von 0,08 Prozent auf 43.274,27 Punkte. Damit zeichnet sich für ihn ein Wochengewinn von etwa 1 Prozent ab.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,43 Prozent auf 5.866,64 Punkte und blieb damit nur wenig unter seiner am Vortag schon früh erreichten Bestmarke. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 gewann auch dank erfreulicher Nachrichten von Netflix 0,73 Prozent auf 20.337,63 Zähler. Er steuert auf ein Wochenplus von 0,3 Prozent zu. Bis zum Rekordstand aus dem Sommer fehlt ihm aber noch ein Stück.

Der Streaminganbieter Netflix überzeugte mit seinen Quartalszahlen sowie dem Ausblick auf das laufende Quartal: Die Aktien eroberten mit einem Kursplus von 10,2 Prozent den Spitzenplatz im Nasdaq 100 und erreichten zudem ein Rekordhoch. Der jüngste Anstieg der Kundenzahlen übertraf ebenso wie das Umsatzwachstum die Markterwartungen. Im laufenden Quartal rechnet Netflix für die Erlöse mit einem ähnlich kräftigen Anstieg.

Bei Apple reichte es nach der jüngsten Bestmarke am Freitag immerhin für einen Kursanstieg um 1,4 Prozent und die Dow-Spitze. Die neuen iPhones des Unternehmens scheinen in China wieder gefragter zu sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Daten des Analysedienstes Counterpoint Research schreibt.

Dagegen büßten die Titel von Index-Schlusslicht American Express 2,9 Prozent ein. Der Kreditkartenkonzern profitiert zwar weiter von der Kauflaune seiner Kunden und blickt nun optimistischer auf die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Allerdings haben die Papiere auch einen Rekordlauf hinter sich. Einige Anleger machten daher offenbar erst einmal Kasse.

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble bekräftigte nach dem ersten Geschäftsquartal seine Jahresziele. Gleichwohl enttäuschte das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende September abermals mit der Umsatzentwicklung. Die Aktien sanken um 0,8 Prozent.

Die Anteilscheine der Drogerie- und Apothekenkette CVS Health büßten 6,3 Prozent ein, nachdem vorläufige Quartalszahlen die Markterwartungen verfehlt hatten. Zudem gibt es bei dem Konzern einen Führungswechsel./gl/he