ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Stratec auf 'Sell' - Ziel 31 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Stratec nach einer Senkung des Jahresumsatzzieles durch den Diagnostikspezialisten von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 31 Euro gesenkt. Die Aktien seien bewertet wie ein "Qualitätswachstumswert", böten aber weder das eine noch das andere, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatzzielsenkung sei keine Katastrophe, nage aber an der Glaubwürdigkeit./mis/la

