Monster und Red Bull zittern schon! Diese Getränke-Aktie hat 94 % Upside-Potenzial

Die Aktie von Celsius Holdings (WKN: A0YH6K) hat in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren und liegt aktuell deutlich unter ihrem Höchststand aus dem Frühsommer 2024. Der Grund für diesen Einbruch: geringere Bestellungen des Vertriebspartners PepsiCo sowie ein genereller Abverkauf aufgrund von Bedenken über das nachlassende Umsatzwachstum. Doch was auf den ersten Blick nach einem Warnsignal aussieht, könnte sich als attraktive Einstiegschance entpuppen. Meine Analyse zeigt, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist – und das eröffnet auch dir die Möglichkeit, von einer potenziellen Kursverdopplung zu profitieren.

Warum ist Celsius so stark gefallen?

Der aktuelle Kursrückgang ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: die gesunkenen Bestellungen von PepsiCo, einem wichtigen Vertriebspartner, und die allgemeine Marktschwäche im Energy-Drink-Segment. PepsiCo reduzierte seine Bestellungen im dritten Quartal 2024 um 100 bis 120 Mio. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Dies führte zu einem Kurssturz von 12 % und belastete die Aktie weiter. Viele Marktteilnehmer reagierten nervös auf die Nachricht, dass einer der größten Vertriebspartner von Celsius seine Lagerbestände optimierte und somit weniger bestellte.

Trotz dieses Rückschlags hat Celsius seine Marktposition kontinuierlich gestärkt. Das Unternehmen hat seine Präsenz im Einzelhandel ausgebaut und verkauft mittlerweile durchschnittlich 20 Produkte pro Geschäft, während es im Vorjahr noch 15 waren.

Was macht Celsius so besonders?

Celsius ist einzigartig positioniert und profitiert von einem klaren Trend: der wachsenden Nachfrage nach zuckerfreien und gesunden Getränken. Während Monster Beverage und Red Bull den traditionellen Energy-Drink-Markt dominieren, hat sich Celsius einen Platz im wachstumsstarken Segment der gesunden Energy-Drinks gesichert. Der Markt für zuckerfreie Getränke macht mittlerweile 50 % des gesamten Energy-Drink-Sektors aus, und Celsius hält in diesem Segment bereits einen Marktanteil von 25 %. Diese Entwicklung zeigt, dass immer mehr Verbraucher nach gesünderen Alternativen zu herkömmlichen Energy-Drinks suchen, und Celsius ist bestens positioniert, um von diesem Trend zu profitieren.

Ein weiterer Wachstumstreiber für Celsius ist die internationale Expansion

Das Unternehmen hat 2024 erfolgreich Märkte wie Kanada, Großbritannien und Irland erschlossen und plant bis Ende des Jahres den Eintritt in Australien und Neuseeland. In Kanada hat Celsius bereits nach wenigen Monaten einen Marktanteil von 5 % erreicht und ist die viertgrößte Marke im Energy-Drink-Markt. Im Vergleich zum Konkurrenten Monster, der rund 40 % seines Umsatzes international erzielt, stammen bei Celsius nur etwa 5 % der Umsätze aus dem Ausland. Diese Zahlen verdeutlichen das enorme Wachstumspotenzial, das in der internationalen Expansion steckt.

Celsius hat es auch geschafft, sich im digitalen Markt zu behaupten. Der Umsatz über Amazon stieg im letzten Quartal um 41 % im Vergleich zum Vorjahr, und Celsius hat dort bereits einen Marktanteil von 20 % erreicht. Das zeigt, dass die Produkte von Celsius auch in einem zunehmend digitalen Marktumfeld stark gefragt sind. Zudem profitiert Celsius vom anhaltenden Fitness-Boom. Die Verkäufe in Fitnessstudios und Clubs stiegen um 30 % und machten im letzten Quartal rund ein Fünftel des gesamten Umsatzes aus.

Die Risiken bei Celsius

Natürlich gibt es neben den beeindruckenden Wachstumszahlen auch Herausforderungen, denen sich Celsius stellen muss. Der jüngste Rückgang der Bestellungen von PepsiCo deutet auf kurzfristige Schwierigkeiten hin, besonders im Hinblick auf die Lagerbestandsoptimierung des Partners. Diese Herausforderung könnte das Wachstum von Celsius im vierten Quartal 2024 weiterhin belasten. Zudem ist der Energy-Drink-Markt insgesamt etwas schwächer als in den vergangenen Jahren, was es schwer macht, in einem stagnierenden Markt neue Kunden zu gewinnen.

Der Wettbewerb im Energy-Drink-Sektor ist hart, und viele Konkurrenten bieten aggressive Rabatte, um Marktanteile zu sichern. Während Celsius bisher wenig auf Promotionen gesetzt hat, musste das Unternehmen im dritten Quartal 2024 vermehrt Preisnachlässe anbieten, um seine Marktposition zu verteidigen. Dieser Preisdruck könnte langfristig die Gewinnmargen belasten, wenn der Wettbewerb weiter zunimmt.

Celsius wird sich in den kommenden Jahren beweisen müssen, dass es in der Lage ist, auch außerhalb der USA profitabel zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen. Besonders in großen Märkten wie dem Vereinigten Königreich und Australien wird es spannend zu sehen sein, wie sich Celsius gegen die etablierte Konkurrenz behaupten kann.

Was sagen die Zahlen?

Trotz der Herausforderungen ist Celsius finanziell gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,49 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 56,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch die Bruttomarge von 50,45 % zeigt, dass Celsius effizient arbeitet und pro verkauftem Produkt deutlich mehr Gewinn einfährt als einige seiner Konkurrenten. National Beverage, ein Wettbewerber von Celsius, hat eine Bruttomarge von 36,46 %, und Coca-Cola Bottlers Japan kommt auf 44,24 %.

Celsius hat zudem keine langfristigen Schulden, was dem Unternehmen finanzielle Flexibilität gibt. Der operative Cashflow lag im letzten Jahr bei 270,3 Mio. US-Dollar, und das EBITDA wuchs um beeindruckende 73,63 %. Zum Vergleich: Primo Water erzielte ein EBITDA-Wachstum von 30,07 %, und National Beverage kam auf 10,17 %. Diese Zahlen unterstreichen, dass Celsius nicht nur schnell wächst, sondern auch profitabel expandiert.

Mein Fazit

Basierend auf meinen Analysen ergibt sich ein fairer Wert der Aktie von 64 US-Dollar. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33 US-Dollar ist die Aktie also deutlich unterbewertet. Das Potenzial für einen Anstieg liegt bei etwa 94 %, was Celsius zu einer der derzeit spannendsten Chancen im Getränke-Sektor macht.

Celsius Holdings mag aktuell unter Druck stehen, doch gerade das eröffnet uns Anlegern spannende Chancen. Trotz der jüngsten Einbußen im Aktienkurs zeigt meine Analyse, dass die Aktie massiv unterbewertet ist. Mit einem Upside-Potenzial von bis zu 94 % bietet sich hier eine seltene Gelegenheit. Während Monster und Red Bull auf ihre etablierten Märkte setzen, wächst Celsius dynamisch im zuckerfreien Segment und international. Wer jetzt einsteigt, kann langfristig von der Expansion und Innovationskraft dieses Unternehmens profitieren.

