Zweistellige Dividendenrenditen? Mit Schifffahrtsaktien kein Problem!

Dividenden sind etwas Schönes. Wer will schon nicht ganz nebenbei ein regelmäßiges passives Einkommen generieren. Noch schöner sind Dividenden, wenn sie mit einer hohen Rendite verbunden sind. Eine Dividendenrendite von 5 bis 8 % ist für mich schon ein sehr guter Wert. Eine noch höhere Rendite stellt die absolute Ausnahme an der Börse dar.

In diesem Beitrag stelle ich dir vier Aktien vor, mit denen du wahre Monsterdividenden mit zweistelligen Renditen kassieren kannst. Ihre Gemeinsamkeit: Sie kommen alle aus dem Schifffahrtssektor. Lass uns einen Blick auf diese vier „Dividendenmonster“ werfen.

Höegh Autoliners

Wenn es eine Aktie gibt, die diese Bezeichnung tatsächlich verdient, dann ist es Höegh Autoliners (WKN: A3C8LV). Die norwegische Reederei ist einer der weltweit größten Anbieter von Schiffstransporten für Fahrzeuge. Mit ihren über 50 Hochseespezialtransportern transportieren die Norweger jedes Jahr rund 1,6 Millionen Pkw-Äquivalenteinheiten um die Welt. Zum Transportgut zählen neben Pkw und Lkw auch Stückgut sowie Hoch- und Schwermaschinen. Die aktuelle Dividendenrendite von Höegh Autoliners liegt bei sage und schreibe 28,4 %.

TORM

Die dänische Traditionsreederei TORM (WKN: A2AGBV) gehört zu den weltgrößten Transportdienstleistern für raffinierte Ölprodukte und Chemikalien. TORM betreibt eine Flotte von rund 80 Tankern, die Benzin, Diesel, Kerosin und Naphtha über die Weltmeere transportieren. Die Dividendenrendite der dänischen Reederei liegt bei aktuell 19,0 % und zählt damit ebenfalls zu den höchsten auf dem Markt.

Wallenius Wilhelmsen

Wie Höegh Autoliners ist auch Wallenius Wilhelmsen (WKN: A1C0ZS) eine Reederei, die auf den Transport von Autos, Lastwagen, Baumaschinen und sonstigen Fahrzeugen spezialisiert ist. Darüber hinaus befördert der norwegisch-schwedische Transportdienstleister mit seinen rund 125 Schiffen auch Stückgut. Neben dem reinen Seetransport erbringt Wallenius Wilhelmsen Hafen-, Terminal- und sonstige Logistikdienstleistungen. Der Konzern betreibt derzeit über 60 Logistikzentren und acht Seeterminals. Auch Wallenius Wilhelmsen besitzt mit aktuell 15,0 % eine sehr attraktive Dividendenrendite.

Star Bulk Carriers

Star Bulk Carriers (WKN: A2AM06) ist eine auf den Transport von trockenen Massengütern spezialisierte Reederei mit Sitz in Griechenland. Das Schifffahrtsunternehmen betreibt eine Flotte von rund 160 Schiffen, die Massengüter wie Eisenerz, Kohle, Getreide, Mineralien und Düngemittel transportieren. Die jährliche Transportleistung von Star Bulk Carriers liegt bei über 70 Millionen Tonnen Fracht. Die Dividendenrendite von 9,5 % ist zwar nicht so hoch wie bei den anderen drei vorgestellten Aktien, aber immer noch hochinteressant.

Wie steht es um die Kursentwicklung?

Bei vielen Dividendenaktien musst du einen gravierenden Nachteil in Kauf nehmen. Sie sorgen zwar für ein mehr oder weniger hohes regelmäßiges passives Einkommen, leiden aber unter einer schwachen Kursentwicklung, die unter dem Strich die Dividendenrendite wieder relativiert. Ganz anders bei den hier vorgestellten vier Aktien.

Die Aktien der beiden Fahrzeugtransportspezialisten Höegh Autoliners und Wallenius Wilhelmsen haben ihren Kurs in den letzten drei Jahren mehr als verdreifacht. Zusätzlich zu den super hohen Dividenden hast du folglich auch von sehr hohen Kursgewinnen profitiert.

Die Kurse von Star Bulk Carriers und TORM sind hingegen über einen Zeitraum von drei Jahren gleichgeblieben. Unter dem Strich hast du mit den hohen Dividendenrenditen dieser beiden Aktien trotzdem eine recht gute Performance erzielt.

Der Haken an der Sache

Nun klingt das alles zu schön, um wirklich wahr zu sein. Wo ist also der Haken an der Sache? Der Haken ist, dass es sich um Schifffahrtsaktien handelt.

Die globale Logistikbranche ist ein sehr volatiles Geschäft, bei dem sich Angebot und Nachfrage schnell und stark ändern können. Dementsprechend stark schwanken die Preise für den Transport von Fahrzeugen, Ölprodukten und Stückgut. Preissteigerungen und -rückgänge um 80 % sind keine Seltenheit auf dem internationalen Seetransportmarkt.

Für dich als Dividendenjäger bedeutet das, dass die Gewinnausschüttungen von Reedereien alles andere als sicher sind. Schifffahrtsaktien sind in der Praxis das Gegenteil von Dividendenaristokraten. Sie könen sehr gute, aber auch sehr schlechte Jahre haben, in denen die Dividenden dem Rotstift zum Opfer fallen.

Fazit: Sie gehören auf deine Watchlist

Ist diese Dividendenunsicherheit nun ein Grund, nicht in diese vier Dividendenmonster zu investieren? Meiner Meinung nach nicht, denn im langjährigen Durchschnitt kommst du mit Schifffahrtsaktien auf eine hervorragende Dividendenrendite. Niedrige Dividenden oder gar fehlende Gewinnausschüttungen in einzelnen Jahren werden durch sehr hohe Ausschüttungen in anderen Jahren mehr als kompensiert.

Zu guter Letzt möchte ich dir noch den Tipp geben, neben der Dividendenrendite auch das Kursniveau der Aktien zu berücksichtigen. Größere Kursrücksetzer erweisen sich nicht selten als sehr gute Gelegenheit, in Schifffahrtsaktien einzusteigen. Setze also am besten noch heute Höegh Autoliners, Star Bulk Carriers, TORM und Wallnius Wilhelmsen auf deine Watchlist.

