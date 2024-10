EQS-Media / 22.10.2024 / 17:12 CET/CEST



Eilmeldung: Top-News bei Musterdepotgranate Saga Metals

WKN: A40J74

! Neubewertung! Resultate übertreffen Prognosen!!! Kaufpanik!

Die 1,288% Story geht jetzt los! Nicht verpassen!

Kurseinsteigslevel 0,30/0,45 € Kursziel 2025 3,60 € Mein neuer Musterdepotwert Saga Metals (

WKN: A40J74) legte inden letzten 48 Stunden massiv zu!

Kein Wunder, denn jetzt ist die Katze aus dem Sack: Erstklassige News untermauern die Notwendigkeit, auf breiter Front in diesen extrem unterbewerteten Uran/Lithium Explorationswert zu investieren. Wer jetzt einsteigt, dem winken bis 2025 Performanceperspektiven bis zu 1,288%!!!!

Wichtige Ergebnisse der Untersuchung:

Insgesamt analysierte Proben: 388 Gesteinsproben.

Titandioxid (TiO2): 49 Proben wiesen Analysewerte von über 4,0 % TiO2 auf, mit einem Maximalwert von 11,1 %.

Vanadiumpentoxid (V2O5): 36 Proben wiesen Analysewerte von über 0,2 % V2O5 auf, mit einem Höchstwert von 0,63 %.

Eisen (Fe): 34 Proben ergaben Analysewerte von über 20 % Fe, mit einem Spitzenwert von 46,7 %.

Saga Metals

Corp. („

TSXV: SAGA

“) („FSE: 20H“) („SAGA“ oder das „Unternehmen“), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich, die Analyseergebnisse seines Feldprogramms im Sommer 2024 beim Titan-Vanadium-Projekt Radar (Ti-V) in Labrador bekannt zu geben. Das 17.250 Hektar große Projekt liegt etwa 10 km südlich von Cartwright und ist über die Straße erreichbar. Erste Hinweise deuten auf das Potenzial eines klassischen geschichteten mafischen Intrusiv-Erzkörpers hin.

Das Radar Ti-V-Explorationsprogramm 2024 konzentrierte sich auf die Ausweitung der Prospektion, der geologischen Kartierung und der Bodenprobenentnahme in Gebieten in der Nähe zuvor identifizierter geophysikalischer Anomalien. Diese Bemühungen haben ermutigende Ergebnisse erbracht, die das Potenzial von Radar als Lagerstätte bedeutender Titan- und Vanadiummineralisierungen untermauern.

Zu den wichtigsten Highlights der Gesamtdatenbankanalyse zählen:

Titandioxid (TiO2): 49 Proben wiesen Analysewerte von über 4,0 % auf, mit einem Spitzenwert von 11,1 %.

Vanadiumpentoxid (V2O5): 36 Proben lagen über 0,2 %, mit einem Höchstwert von 0,63 %.

Eisen (Fe): 34 Proben wiesen Werte über 20 % auf und erreichten einen Höchstwert von 46,7 %.

Diese vielversprechenden Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Radar als kritisches Mineralvorkommen und unterstützen die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Entwicklung kritischer Mineralvorkommen in Nordamerika.

Radarprojekt und entsprechende Geophysik heben zahlreiche Anomalien auf dem gesamten Grundstück hervor

Über einen Zeitraum von 20 Tagen im Juli 2024 führte ein Team aus zwei Geologen und sechs Feldtechnikern in mehreren vielversprechenden Zonen detaillierte Kartierungen, Prospektionen und Bodenproben durch.

Wichtige Programmdetails:

Gesammelte Proben:

Auf dem gesamten Grundstück wurden insgesamt 221 Gesteinsproben und 582 Bodenproben gesammelt (einschließlich Standard-, Leer- und Duplikatproben).

Zielzonen:

Die Feldarbeit konzentrierte sich auf drei Zonen mit signifikanten elektromagnetischen Anomalien, die nun folgende Namen tragen:

Hawkeye-Zone Trapper-Zone Unbenannte Übergangszone (zwischen Hawkeye und Trapper)

Gesteinsproben mit entsprechenden Titanoxid- (TiO2) und Vanadiumoxid-Werten (V2O5) in allen anomalen Zonen

Feldbeobachtungen haben durchweg

Gabbro-Norit-

Muttergestein identifiziert, das mit Magnetit mineralisiert ist, von feinkörnigen Einsprengungen bis hin zu massiven Magnetitschichten. Analyseergebnisse haben bestätigt, dass die magnetischen Anomalien in den Zonen Hawkeye und Trapper mineralisiert sind, was eine

Streichlänge von insgesamt 8 km

zwischen den beiden Zonen ergibt. Erste Hinweise deuten auf eine mögliche Verbindung zwischen den Trends durch eine Übergangszone hin, die die mineralisierte Streichlänge durch verifizierte Proben auf

9,5 km erhöht.

Nach zwei Jahren Exploration bei Radar verfügt

Saga Metals

nun über eine umfassende Datenbank mit 388 Gesteinsproben. Die Analyseergebnisse haben die folgenden Schlüsselwerte ergeben, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Zusammenfassung der Analyseergebnisse für 2023 und 2024 mit einem Cut-off-Gehalt von 2 % Titan in Grün und steigenden Höchstwerten in Rot.

Hawkeye-Zone weist starke Titan- und Vanadiumanomalien in Boden- und Gesteinsproben auf:

Bodenproben in der

Hawkeye-Zone

ergaben erhebliche Anomalien für

Titan (Ti)

und

Vanadium (V)

mit Werten im Bereich von

1,0 - 2,4 % Ti

und

200 - 445 ppm V.

Diese Bodenanomalien korrelieren eng mit den Analysen der Gesteinsproben, was das Mineralisierungspotenzial der Zone weiter bestätigt.

Gesteinsproben aus der Hawkeye-Zone ergaben durchweg Werte zwischen

2,5 und 11,1 % TiO2

und

0,2 und 0,66 % V2O5

, was das Vorkommen von hochgradigem Titan und Vanadium trotz begrenzter Oberflächenexposition bestätigt. Mehrere Aufschlüsse wurden in der gesamten Zone erfolgreich freigelegt, was einen besseren Zugang für Probenentnahmen und zukünftige Explorationsarbeiten ermöglicht.

Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial der Hawkeye-Zone als wichtiges Ziel für weitere Explorationen.

Ti-% in Bodenproben kombiniert mit TiO2-% in Gesteinsproben über dem Hauptausmaß der Hawkeye-Zone.

V ppm in Bodenproben kombiniert mit V2O5% in Gesteinsproben über dem Hauptaushub der Hawkeye-Zone

Ti vs. V-Streudiagramm für die Hawkeye-Zone

Trapper-Zone weist trotz begrenzter Exposition vielversprechende Titan- und Vanadiumanomalien auf:

Die

Trapper-Zone

erstreckt sich über eine Streichlänge von

4,3 km

und ist damit etwas länger als die Hawkeye-Zone, weist jedoch eine deutlich geringere Oberflächenexposition auf. Das Fehlen von Aufschlüssen und Unterausbissen stellte das Explorationsteam zunächst vor Herausforderungen; die Implementierung eines umfangreichen Bodenrasters lieferte jedoch erfolgreich die erste geochemische Bestätigung der Korrelation der Trapper-Zone mit zuvor identifizierten geophysikalischen Anomalien.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Trapper Zone zählen:

Bodenanomalien mit Werten im Bereich von 1,0 - 1,1 % Ti und 140 - 190 ppm V.

Gesteinsprobenanomalien mit Werten zwischen 2,5 – 8 % TiO2 und bis zu 0,28 % V2O5 .

Obwohl aufgrund der eingeschränkten Freilegung und Bodenbedeckung nur 30 Gesteinsproben entnommen wurden, liefern die in den Boden- und Gesteinsproben festgestellten übereinstimmenden Anomalien überzeugende Beweise, die eine gezielte Erkundung dieser Zone rechtfertigen.

Um das volle Potenzial der Trapper-Zone auszuschöpfen, sind weitere Arbeiten geplant, darunter zusätzliche Oberflächenproben, Grabungen und geophysikalische Untersuchungen.

Ti in Böden und TiO2% in Gesteinsproben über den magnetischen Anomalien der Trapper-Zone zeigen den parallelen Trend und den Proof of Concept des Gebiets.

V ppm in Böden und V2O5% in Gesteinsproben über den magnetischen Anomalien der Trapper-Zone, was den parallelen Trend und den Proof of Concept des Gebiets zeigt

Streudiagramm Ti vs. V für die Trapper-Zone

Übergangszone bietet wichtige Gelegenheit zum weiteren Verständnis des Radar-Ti-V-Systems:

Eine mögliche dritte Übergangszone zwischen den Hawkeye- und Trapper-Zonen bietet eine bedeutende Gelegenheit für weitere Erkundungen. Obwohl die Beziehung zu den beiden Zonen unklar bleibt, könnte dieser Übergangsbereich dabei helfen festzustellen, ob die Hawkeye- und Trapper-Zonen gefaltete Glieder desselben Systems sind oder verschiedene Phasen einer mehrphasigen, komplexen geschichteten mafischen Intrusion darstellen.

Eines der Hauptziele des neu ernannten Dr. Al Miller (siehe Pressemitteilung vom 1. Oktober 2024

hier

) wird es sein, den Silikatgehalt und die Silikatbeziehungen in diesen Zonen zu analysieren, um Unterschiede in ihren Mineralphasen aufzudecken. Diese Arbeit wird für das Verständnis der Entstehung und Struktur des Systems von entscheidender Bedeutung sein. Vorläufige Streudiagramme der Analyseergebnisse bestätigen, dass Titan (Ti) und Vanadium (V) durchgängig in Magnetit eingeschlossen sind. Dr. Miller wird untersuchen, wie sich diese Elemente in verschiedenen stratigraphischen Ebenen und an verschiedenen Probenstandorten verhalten.

Diese Forschung wird das Verständnis des Unternehmens für die Geologie des Projekts vertiefen und zukünftige Explorationsstrategien beeinflussen.

Streudiagramm Ti vs. V für die mittlere Zone

Michael Garagan, CGO & Director von

Saga Metals

Corp., erklärt: „Der größte Erfolg der letzten Saison war unser Konzeptnachweis, dass auf einem großen Teil des Grundstücks Titan- und Titanvererzungen vorhanden sind. Dank der geophysikalischen Daten von Cameron Martin konnten wir die parallel verlaufende Trapper-Zone testen und eine lokalisierte Vererzung nachweisen. Das Team bereitet für diesen Herbst detaillierte geophysikalische Untersuchungen über der Hawkeye-Zone vor, um Bohrziele für ein zukünftiges Programm abzugrenzen. Ich freue mich wirklich, dass wir das Radar-Projekt in nur zwei kurzen Feldsaisons in den Bohrbereitschaftsstatus gebracht haben und damit Prioritätszonen für ein erstes Programm im Jahr 2025 bestätigen konnten.“

Vergleichbare Projekte in der Grenville Geological Province:

Eine Karte der geologischen Provinz Grenville

Die Grenville Geological Province ist für ihre bedeutenden Vorkommen an Eisen, Titan, Vanadium (Fe-Ti-V) und Platingruppenmetallen (PGM) bekannt. Ein wichtiger Vergleichspunkt ist Nordamerikas größtes Titan-Vanadium-Projekt am Lac Tio in Quebec, südwestlich von Sagas Radarprojekt. Bemerkenswerterweise teilen sich beide Projekte die gleiche reiche geologische Umgebung.

Strategic Resources ist ein in Montreal ansässiges Entwicklungsunternehmen, dessen Schwerpunkte auf Vanadium, hochreinen Eisenerzen und Titan liegen. Das Projekt BlackRock befindet sich in Quebec westlich des Lac Tio direkt an der Grenville Front (siehe Karte oben).

Wie das Radar Ti-V-Projekt verfügen alle diese Projekte über mehr als eine Milliarde Jahre altes Grundgestein und weisen alle Bestandteile des tief verwurzelten mafischen Gesteins der Grenville-Provinz auf.

Strategic Resources hat am 26. März 2024 eine geänderte

Machbarkeitsstudie

1

für die Southwest-Lagerstätte im Rahmen des BlackRock-Projekts abgeschlossen, die eine nachgewiesene und wahrscheinliche Reserve von 127,8 Mio. t mit 0,46 % V2O5, 40,2 % Fe2O3 und 7,8 % TiO2 bestätigt. Die Southwest-Lagerstätte ist 2,5 km lang und hat eine durchschnittliche mineralisierte Dicke von 110 m. Die prognostizierte Lebensdauer der Mine beträgt 39 Jahre. Das prognostizierte finanzielle Ergebnis der Mine schätzt den Cashflow nach Steuern auf 12,055 Milliarden CAD bei einer Amortisationszeit von 5,4 Jahren, einschließlich eines Nettogegenwartswerts (8 %) nach Steuern von 1,932 Milliarden CAD und einer internen Rendite nach Steuern von 18,2 %.

Über Saga Metals Corp.

Saga Metals

Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Erkundung und Entdeckung wichtiger Mineralien konzentriert, die den globalen Übergang zu grüner Energie unterstützen. Das Flaggschiff des Unternehmens, das Double Mer Uranium Project, befindet sich in Labrador, Kanada, und erstreckt sich über 25.600 Hektar. Dieses Projekt zeichnet sich durch Uranradiometrie aus, die einen 18 Kilometer langen Ost-West-Trend aufweist, wobei ein bestätigter 14 Kilometer langer Abschnitt Proben mit bis zu 4.281 ppm U3O8

und

Spektrometerwerte

von

22.000 cps liefert.

Zusätzlich zu seinem Schwerpunkt auf Uran besitzt SAGA das Legacy Lithium Property in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Dieses Projekt, das in Partnerschaft mit Rio Tinto entwickelt wurde, wurde durch den Erwerb des Amirault Lithium Project erweitert. Zusammen umfassen diese Grundstücke 65.849 Hektar und weisen eine bedeutende geologische Kontinuität mit anderen großen Akteuren in der Region auf, darunter Rio Tinto, Winsome Resources, Azimut Exploration und Loyal Lithium.

SAGA besitzt außerdem sekundäre Explorationsanlagen in Labrador, wo sich das Unternehmen auf die Entdeckung von Titan, Vanadium und Eisenerz konzentriert. Mit einem Portfolio, das wichtige Mineralien umfasst, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind, ist SAGA strategisch positioniert, um eine wesentliche Rolle in der Zukunft sauberer Energie zu spielen.

Mein Urteil: STRONG BUY

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Carsten Schmider auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Carsten Schmider enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Alle in den vorliegenden Reports geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Carsten Schmider Media Relations Publishing verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Carsten Schmider ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Carsten Schmider übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in den Reports oder auf unserer Webseite befinden, von Carsten Schmider verbreitet werden oder durch Hyperlinks von Carsten Schmider Media Relations Publishing aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Carsten Schmider keine Haftung übernimmt. Carsten Schmider behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf den Seiten von Carsten Schmider Media Relations Publishing bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Carsten Schmider schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus.

Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen “so wie sie ist” zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Carsten Schmider nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Carsten Schmider darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Carsten Schmider Media Relations Publishing abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Carsten Schmider zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt.

Offenlegung der Interessen:

Die auf den Webseiten von Carsten Schmider Media Relations Publishing veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen ausnahmslos werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur

Informationen.

Dies gilt auch für die auf der Website aktuell veröffentlichten Aktienempfehlungen. Die Erstellung und Verbreitung der Berichte wurde von den jeweiligen Unternehmen bzw. von den Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Carsten Schmider Media Relations Publishing und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit den gegenständlichen Gesellschaften bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechungen getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikationen von Carsten Schmider zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen von den Unternehmen, welche im Rahmen der jeweiligen Publikationen besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Carsten Schmider handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Die Publikationen von Carsten Schmider Media Relations Publishing sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Carsten Schmider Media Relations Pubishing angegebenen

Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.

Natürlich gilt es zu beachten, dass die hier vorgestellten Wertpapiere in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet sind. Die Gesellschaften weisen noch keine Umsätze auf und befinden sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation der Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es den Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellen diese Aktien einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dienen diese Titel nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage

genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Nur an erfahrene Profitrader und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richten sich meine Empfehlungen.

Carsten Schmider Media Relations Publishing

Schöffenstraße 17

50321 Brühl

Redaktionell Verantwortlicher:

Carsten Schmider, Magister Artium

Emittent/Herausgeber: Carsten Schmider Media Relations Publishing

Schlagwort(e): Finanzen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.