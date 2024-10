HUBER+SUHNER: Höhere Aufträge und stabile Umsatzentwicklung in den ersten neun Monaten 2024

HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Industriesegment mit guter Auftragslage aber tieferem Umsatz – Kommunikationssegment sieht deutliches Wachstum – Transportsegment verzeichnet Rückgang – Starker Auftragseingang aus den ersten neun Monaten dürfte Umsatzentwicklung bis Ende des Jahres insgesamt weiter stützen

Auftragseingang und Umsatz nach neun Monaten

in CHF Mio. 2024

2023

Veränderung

in % Auftragseingang Gruppe 712.8 639.2 11.5 Segment Industrie 231.3 204.5 13.1 Segment Kommunikation 281.0 206.9 35.9 Segment Transport 200.5 227.9 (12.0) Nettoumsatz Gruppe 665.2 666.3 (0.2) Segment Industrie 205.5 223.0 (7.8) Segment Kommunikation 256.0 224.3 14.1 Segment Transport 203.8 219.0 (7.0)

In den ersten neun Monaten des Berichtsjahres sah HUBER+SUHNER eine deutliche Erhöhung der Auftragseingänge gegenüber der Vorjahresperiode. Dies war insbesondere gestützt von Kommunikationskunden und neuen Aufträgen im Industriesegment – vor allem in den Regionen Asien-Pazifik und Amerika. Das Transportsegment blieb hinter dem guten Vorjahreswert zurück.

Der Auftragseingang von CHF 712.8 Mio. nach neun Monaten lag um 11.5 % über dem Vorjahreswert. Dank eines starken dritten Quartals erreichte der Nettoumsatz mit CHF 665.2 Mio. nun weitgehend das Niveau der Vergleichsperiode 2023 (CHF 666.3 Mio.), nachdem dieser zum Halbjahr noch mit 9.8 % im Minus gelegen hatte. Bereinigt um Währungs-, Kupferpreis- und Portfolioeffekte resultierte ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von 1.9 %.

Segment Industrie mit Zuwachs beim Auftragseingang und tieferem Umsatz

Das Marktsegment Industrie konnte in allen Teilsegmenten, besonders in der Wachstumsinitiative Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik, höhere Auftragseingänge verzeichnen. Insgesamt betrug der Anstieg 13.1 %. Trotz der guten Auftragseingänge lag der Umsatz noch 7.8 % unter dem Vorjahr. Damit hat sich jedoch der Rückstand gegenüber den Halbjahreswerten (-15.5 %) halbiert. Vor allem im Teilsegment Schnellladesysteme für Elektrofahrzeuge erreichte das Volumen in den ersten neun Monaten 2024 das Niveau der Vergleichsperiode nicht.

Segment Kommunikation profitiert von Mobilfunkprojekt in Asien und Investitionen in KI-Rechenzentren

Das Marktsegment Kommunikation hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich erholt. Die starke Auftragslage (+35.9 %) in den ersten neun Monaten 2024 war vor allem durch ein Grossprojekt zum Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in Asien sowie Erfolge in der Wachstumsinitiative Rechenzentren dank Investitionen in die künstliche Intelligenz (KI) gestützt, was sich auch positiv auf die Umsatzentwicklung (+14.1 %) auswirkte. Die anderen Teilsegmente Kommunikationsausrüster und Festnetz erzielten ebenfalls höhere Auftragseingänge, womit sich HUBER+SUHNER der global anhaltend schwachen Nachfrage im Kommunikationsmarkt erfolgreich widersetzte.

Segment Transport mit Rückgang bei Auftragseingang und Umsatz

Das Marktsegment Transport konnte nicht an die dynamische Entwicklung in der Vorjahresperiode anknüpfen und verzeichnete sowohl im Auftragseingang (-12.0 %) als auch beim Umsatz (-7.0 %) eine rückläufige Entwicklung. Im Teilsegment Bahnen gingen die Aufträge leicht zurück, während der Umsatz in vergleichbarem Masse zulegte. Dabei entwickelte sich die Nachfrage in der Wachstumsinitiative Kommunikationslösungen für den Schienenverkehr weiterhin positiv. Das Teilsegment Automotive verzeichnete deutliche Rückgänge bei den Auftrags- und Umsatzvolumina. Das war einerseits der aktuell stockenden Nachfrage nach kommerziellen Nutzfahrzeugen in der Wachstumsinitiative Elektrofahrzeuge und andererseits dem sich langsamer als erwartet entwickelnden Geschäft mit Fahrassistenzsystemen zuzuschreiben.

Ausblick

Die insgesamt deutliche Erholung der Auftragseingänge in den ersten neun Monaten sollte die Umsatzentwicklung im restlichen Verlauf des Geschäftsjahres – besonders in den Marktsegmenten Industrie und Kommunikation – stützen. Daher erwartet HUBER+SUHNER für 2024 weiterhin ein organisches Umsatzwachstum und bestätigt unverändert auch die Guidance von 9.0–10.5 % für die Betriebsergebnismarge im Gesamtjahr.

HUBER+SUHNER Gruppe Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen HUBER+SUHNER entwickelt und produziert Komponenten und Systemlösungen der elektrischen und optischen Verbindungstechnik. Das Unternehmen bedient die drei Hauptmärkte Industrie, Kommunikation und Transport mit Anwendungen aus den drei Technologien Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz. HUBER+SUHNER Produkte zeichnen sich durch hohe Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus - auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Durch ein globales Produktionsnetzwerk, kombiniert mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 80 Ländern, ist das Unternehmen weltweit nahe beim Kunden.

