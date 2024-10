IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy und Purepoint Uranium gründen Joint Venture über 98.000 Hektar im östlichen Athabasca-Becken

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy und Purepoint Uranium gründen Joint Venture über 98.000 Hektar im östlichen Athabasca-Becken

Toronto, Ontario - 22. Oktober 2024 - IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ("IsoEnergy") und Purepoint Uranium Group Inc. (TSXV: PTU) (OTCQB: PTUUF) ("Purepoint") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freuen sich bekannt zu geben, dass sie im Zusammenhang mit der Gründung eines Joint Ventures (das "Joint Venture") zur Exploration und Erschließung eines Portfolios von Urangrundstücken im Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan eine Beitragsvereinbarung abgeschlossen haben. Beide Unternehmen werden Vermögenswerte aus ihren jeweiligen Portfolios in das Joint Venture einbringen, das aus 10 Projekten mit einer Fläche von mehr als 98.000 Hektar im Osten des Athabasca-Beckens bestehen wird, und ihr jeweiliges Fachwissen einsetzen, um das beträchtliche Potenzial dieser Grundstücke zu nutzen.

Höhepunkte der Transaktion

- Joint-Venture-Portfolio - Das Joint-Venture wird 10 Projekte im östlichen Athabasca-Becken (Abbildung 1) umfassen, darunter:

o Die Projekte Geiger, Thorburn Lake, Full Moon, Edge, Collins Bay Extension, North Thorburn, 2Z Lake und Madison von IsoEnergy.

o Die Projekte Turnor Lake und Red Willow von Purepoint.

- Komplementäres und aussichtsreiches Gelände, das den Larocque-Trend mit starkem Entdeckungspotenzial abdeckt - Der Larocque-Trend ("Larocque-Trend") ist eine wichtige regionale Struktur, die die Weltklasse-Lagerstätte Hurricane und andere bemerkenswerte hochgradige Vorkommen beherbergt, einschließlich jener auf dem Joint Venture Dawn Lake von Cameco/Orano. Der Trend erstreckt sich auf die Projekte Turnor Lake und Full Moon und positioniert das Joint Venture entlang eines bewährten Korridors für Uranmineralisierungen, wo weitere Entdeckungen beschleunigt werden könnten (Abbildung 2).

- Strategische Synergie und gestärkte Positionierung durch Kapitalbeteiligung - IsoEnergy wird $ 1,0 Millionen in der gleichzeitigen Kapitalfinanzierung von Purepoint zeichnen. Durch diese Kapitalbeteiligung erhält IsoEnergy Zugang zu Purepoints anderen vielversprechenden Explorationsprojekten im Athabasca Basin, einschließlich Hook Lake, wo zuvor beeindruckende 10 Meter mit 10,3 % UO durchteuft wurden. Im Gegenzug wird Purepoint von IsoEnergys finanzieller und technischer Unterstützung profitieren, was es beiden Unternehmen ermöglicht, gemeinsam an der Beschleunigung der Projektentwicklung zu arbeiten und den langfristigen Erfolg zu fördern.

- Anfängliche Eigentümerstruktur und Betriebsbedingungen - IsoEnergy wird anfangs einen Anteil von 60 % am Joint Venture halten, während Purepoint einen Anteil von 40 % hält. Jede Partei hat die Option, diese Beteiligung innerhalb von sechs Monaten durch die Ausübung von sich gegenseitig ausschließenden Put-/Call-Optionen auf 50/50 anzupassen. Purepoint wird während der Explorationsphase der Joint-Venture-Grundstücke als Betreiber fungieren. Mit dem Übergang in die Vorerschließungsphase wird IsoEnergy die operative Kontrolle über die Joint-Venture-Grundstücke übernehmen.

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: "Wir freuen uns, die Gründung dieses Joint Ventures mit Purepoint bekannt geben zu können und sehen viele Vorteile für beide Unternehmen. Gemeinsam konsolidieren die Joint-Venture-Projekte eine große Landposition unmittelbar östlich des Projekts Larocque East, die mehrere Kilometer des äußerst aussichtsreichen Larocque-Trends umfasst. Purepoint hat sich als äußerst fähiger Betreiber erwiesen, und das Joint Venture wird es uns ermöglichen, mehrere unserer äußerst aussichtsreichen Projekte voranzutreiben, während wir uns weiterhin auf unsere beiden Prioritäten konzentrieren: die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Larocque East, das die hochgradige Lagerstätte Hurricane beherbergt, und die Wiederinbetriebnahme unserer früheren Uranminen in Utah. Wir glauben, dass wir durch die Kombination unserer komplementären Projektportfolios und die Nutzung unseres gemeinsamen Fachwissens gut positioniert sind, um Entdeckungen zu beschleunigen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."

Chris Frostad, Präsident und CEO von Purepoint, fügte hinzu: "Mit diesem Joint Venture werden die meisten der bedeutendsten Projekte von Purepoint nun im Rahmen von Partnerschaften mit einigen der stärksten Akteure des Uransektors vorangetrieben. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Vertrauen unserer Partner, darunter Cameco, Orano, Foran Mining und nun auch IsoEnergy, in das Potenzial dieser Projekte und festigt Purepoints Position an der Spitze der Uranexploration im Athabasca-Becken weiter. Indem wir unsere Kräfte bündeln und unsere Ressourcen zusammenlegen, beschleunigen wir unsere Explorationsbemühungen und schaffen die Voraussetzungen für potenzielle große Entdeckungen, die die wachsende Nachfrage nach sauberer Energie decken können. Wir freuen uns darauf, die technischen und finanziellen Stärken unserer Partner zu nutzen, während wir diese Projekte in Distriktgröße weiter betreiben und zum Erfolg führen."

Abbildung 1: Joint-Venture-Portfolio, einschließlich 10 Projekten mit einer Fläche von mehr als 98.000 Hektar im Athabasca-Becken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77190/ISO_22102024_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Komplementäres und prospektives Gelände, das den Larocque-Trend mit großem Entdeckungspotenzial abdeckt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77190/ISO_22102024_DEPRcom.002.png

Joint Venture Bedingungen

Das Joint Venture wird durch eine formelle Joint-Venture-Vereinbarung geregelt, die zwischen den Unternehmen gleichzeitig mit der tatsächlichen Gründung des Joint Ventures abgeschlossen wird. Gemäß dieser Vereinbarung:

- IsoEnergy wird seine Projekte Geiger, Thorburn Lake, Full Moon, Edge, Collins Bay, North Thorburn, 2Z Lake und Madison im Austausch für eine anfängliche Beteiligung von 60 % an dem Joint Venture einbringen.

- Purepoint wird seine Projekte Turnor Lake und Red Willow im Austausch für eine anfängliche 40%ige Beteiligung am Joint Venture einbringen.

- IsoEnergy hat eine Verkaufsoption, um 10 % der anfänglichen Beteiligung von IsoEnergy zu verkaufen, und Purepoint hat eine Kaufoption, um 10 % der Beteiligung von IsoEnergy zu erwerben, wodurch sich der Anteil von Purepoint auf 50 % erhöht, im Austausch gegen 4.000.000 Purepoint-Aktien nach der Konsolidierung (wie unten definiert). Diese Option kann innerhalb von sechs Monaten nach der Gründung des Joint Ventures ausgeübt werden, wobei die Ausübung der einen Option zum Erlöschen der anderen führt. Wird die Option ausgeübt, werden beide Parteien zu gleichen Teilen (50/50) an dem Joint Venture beteiligt sein.

- Nach Ablauf der Put/Call-Option hat IsoEnergy eine weitere Option, von Purepoint einen zusätzlichen Anteil von 1 % für 2 Mio. $ zu erwerben, wodurch IsoEnergy eine Beteiligung von 51 % und Purepoint eine Beteiligung von 49 % erhält. Diese Option läuft am 28. Februar 2026 oder 60 Tage nach einer wesentlichen Uranentdeckung aus, je nachdem, was früher eintritt.

- Die Eigentumsanteile der einzelnen Unternehmen unterliegen einer Standardverwässerung, wenn eine Partei nicht zu den genehmigten Joint-Venture-Programmen oder -Ausgaben beiträgt. Wenn die Beteiligung einer der Parteien auf 10 % oder weniger sinkt, gibt diese Partei ihre gesamte Beteiligung am Joint Venture im Austausch für eine 2 %ige Netto-Schmelzlizenzgebühr (NSR) auf die Joint-Venture-Liegenschaften auf. Die verbleibende Partei kann 1 % der NSR für 2 Millionen $ erwerben.

- Will eine der Parteien ihre Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen veräußern, so kann sie die andere Partei zwingen, ihre Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen zu veräußern, solange die Beteiligung der veräußernden Partei 60 % oder mehr beträgt.

- Purepoint wird als Betreiber für alle Joint-Venture-Grundstücke in der Explorationsphase fungieren und dabei sein umfangreiches Fachwissen und sein tiefes Verständnis des Athabasca-Beckens nutzen. Sobald die Joint-Venture-Grundstücke die Vorerschließungsphase erreicht haben, wird IsoEnergy die Rolle des Betreibers übernehmen.

Konsolidierung der Purepoint-Aktien und gleichzeitige Finanzierung

In Verbindung mit der Transaktion wird Purepoint seine Aktien im Verhältnis 10:1 konsolidieren (die "Konsolidierung"). Purepoint hat derzeit 500.772.765 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach der Konsolidierung wird Purepoint etwa 50.077.277 emittierte und ausstehende Stammaktien haben, die nach der Konsolidierung ausgegeben werden. Die Konsolidierung wurde vom Board of Directors von Purepoint genehmigt und von den Aktionären von Purepoint auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung am 4. Juni 2024 gebilligt. Die Konsolidierung unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV").

In Verbindung mit der Konsolidierung plant Purepoint eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 6.666.667 Einheiten zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 $ zu erzielen (die "gleichzeitige Finanzierung"). Jede Einheit wird aus einer Nach-Konsolidierungsaktie und einem Optionsschein bestehen, der über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von 0,40 $ zum Erwerb einer Nach-Konsolidierungsaktie berechtigt. IsoEnergy wird $ 1,0 Millionen dieser Finanzierung zeichnen und damit sein Engagement für die Explorationspläne des Joint Ventures unterstreichen. IsoEnergy wird das Recht eingeräumt, solange es mindestens 10 % der Aktien von Purepoint nach der Konsolidierung besitzt (auf teilweise verwässerter Basis), an jeder zukünftigen Eigenkapitalfinanzierung von Purepoint teilzunehmen, um seine anteilige Beteiligung an Purepoint zu erhalten. Die Nettoerlöse aus der Parallelfinanzierung werden von Purepoint für allgemeine Betriebsmittelzwecke verwendet.

Die Transaktionen, einschließlich der Gründung des Joint Ventures, der Konsolidierung und der gleichzeitigen Finanzierung (zusammen die "Transaktionen"), bedürfen noch der Genehmigung durch die TSXV. Das Joint Venture wird nach der Erfüllung bestimmter Bedingungen in Kraft treten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Konsolidierung, den Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die die weltweit höchstgradig angezeigte Uranressource darstellt.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, die in der Vergangenheit in Betrieb waren und für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Über Purepoint Uranium Group Inc.

Purepoint Uranium Group Inc. (TSXV: PTU) (OTCQB: PTUUF) ist ein fokussiertes Explorationsunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an fortschrittlichen Projekten im bekannten Athabasca-Becken in Kanada. Die aussichtsreichsten Projekte werden im Rahmen von Partnerschaften mit Branchenführern wie Cameco Corporation, Orano Canada Inc. und IsoEnergy Ltd. aktiv betrieben.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein vielversprechendes VHMS-Projekt, das derzeit eine Option auf das McIlvena-Bay-Projekt der Foran Corporation besitzt und strategisch günstig neben diesem liegt. Durch eine robuste und proaktive Explorationsstrategie festigt Purepoint seine Position als führender Explorateur in einem der bedeutendsten Urangebiete der Welt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams, Geschäftsführer und Direktor

(833) 572-2333

info@isoenergy.ca

www.isoenergy.ca

Purepoint Uranium Group Inc.

Chris Frostad, Präsident und CEO

(416) 603-8368

cfrostad@purepoint.ca

www.purepoint.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Börse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Offenlegung von zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Informationen können sich auf die Transaktionen beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Transaktionen, die erwarteten Vorteile des Joint Ventures für die Parteien und ihre jeweiligen Aktionäre, den erwarteten Erhalt von behördlichen und anderen Genehmigungen im Zusammenhang mit den Transaktionen, die erwarteten Eigentumsanteile von und Purepoint am Joint Venture; die Aussichten der jeweiligen Projekte der Unternehmen, einschließlich der Mineralisierung der einzelnen Projekte; das Potenzial, der Erfolg und der voraussichtliche Zeitpunkt des Beginns zukünftiger Explorationen und Erschließungen der Joint-Venture-Projekte; der erwartete Bruttoerlös der gleichzeitigen Finanzierung und die voraussichtliche Verwendung desselben; und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen erwarten oder von denen sie annehmen, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß Geschäfts-, Markt- und Wirtschaftsrisiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Annahmen, dass IsoEnergy und Purepoint die Transaktionen in Übereinstimmung mit den Bedingungen der relevanten Vereinbarungen abschließen werden; dass die Parteien die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und die anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktionen rechtzeitig erfüllen werden; die Genauigkeit der Einschätzung des Managements der Auswirkungen des erfolgreichen Abschlusses des Joint Ventures und dass die erwarteten Vorteile des Joint Ventures realisiert werden; die voraussichtliche Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy und Purepoint, die den Erwartungen entspricht, sowie die potenziellen Vorteile aus diesen Projekten und jegliche Vorteile aus diesen Projekten; der Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern; dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht; und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Aktivitäten des Joint Ventures erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl sowohl IsoEnergy als auch Purepoint versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy und Purepoint in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy und Purepoint als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden die Unfähigkeit von IsoEnergy und Purepoint, die Transaktionen abzuschließen; eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen, zu denen die Transaktionen abgeschlossen werden; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktionen zu erfüllen oder darauf zu verzichten; das Versäumnis, behördliche Genehmigungen im Zusammenhang mit den Transaktionen zu erhalten; die Unfähigkeit des Joint Ventures, die aus dem Joint Venture erwarteten Vorteile zu realisieren, und der Zeitplan für die Realisierung dieser Vorteile; Änderungen in den aktuellen und zukünftigen Geschäftsplänen von IsoEnergy und/oder Purepoint und den dazu verfügbaren strategischen Alternativen; Wachstumsaussichten und Aussichten für das Geschäft von Purepoint; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preise für Uran; allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die jeweilige Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in den jüngsten jährlichen Management's Discussion and Analysis oder Annual Information Forms von IsoEnergy und Purepoint sowie in den anderen Einreichungen von IsoEnergy und Purepoint bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die jeweils auf dem Profil jedes Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy und Purepoint verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

