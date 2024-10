Trading-Chance LVMH: Gewinnmitnahme Short, Switch auf Long

Werbung

Nachdem gestern Abend der branchennahe Kosmetik-Riese L’Oréal enttäuschende Umsätze im Sommerquartal vermeldete, hätte es nicht überrascht, wenn die LVMH-Aktie, deren schwache Bilanz bereits letzte Woche kam und für Verkäufe sorgte, deutlich mit abgerutscht wäre. Doch das ist derzeit nicht der Fall ... und lädt dazu ein, den laufenden Short-Gewinn mitzunehmen und erneut auf Long zu drehen.

Bei LVMH waren wir gerade erst am 27. September nach einer den vorherigen Long-Trade tief in den Gewinn ziehenden Rallye auf Short umgestiegen. Hier sind bislang zur Mittagszeit etwa 38 Prozent Gewinn aufgelaufen, den wir jetzt mitnehmen würden. Denn wenn eine bereits kräftig gefallene Aktie auf negative Nachrichten nicht mehr entsprechend deutlich reagiert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten bereits verkauft haben, die verkaufen wollten.

Kasse machen und drehen ... das drängt sich jetzt erneut auf

Die Quartalszahlen von Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) waren schwächer als erwartet, das führte dazu, dass die Abgaben, mit denen sich die Zweifel über die Effektivität der zuvor mit massiven Käufen honorierten Konjunktur-Stimuli in China Bahn brachen, noch einmal stärker wurden. Aber auf Höhe des bisherigen, im September markierten Jahrestiefs bei 582 Euro kamen Käufe auf, die bis 611,50 Euro reichende, mittelfristig entscheidende Supportzone wurde verteidigt. Dass die im weiteren Sinn in den Bereich Luxus einzuordnende L’Oréal gestern ebenfalls Umsätze unter den Erwartungen lieferte, hätte die LVMH-Aktie erneut drücken können ... aber größerer Abgabedruck blieb aus.

Man scheint am Markt derzeit der Ansicht zu sein, dass ein Bruch dieses Schlüssel-Supportbereichs 582,10 zu 611,50 Euro eine Übertreibung nach unten wäre. Und da die LVMH-Zahlen jetzt eben auf dem Tisch liegen ist es gut möglich, dass dieser Bereich vorerst auch hält bzw. wenn, dann nicht deutlich und dauerhaft unterboten wird. Denn auch, wenn man die Hoffnungen auf eine Belebung in China derzeit etwas niedriger ansetzt:

Trading-Ziel Short ist erreicht, ein Wechsel auf Long damit sinnvoll

Dieser Luxusgüterkonzern hat eine immense Substanz und wird bei einer Belebung der Gesamtlage wieder durchstarten. Indes: Für den Fall, dass denen, die hier die Hand aufhalten, die Geduld ausgeht, ist es dennoch zwingend, einen Long-Trade unterhalb dieser Unterstützungszone konsequent mit einem Stop Loss abzusichern.

Indem LVMH umgehend nach unserer Vorstellung eines Short-Trades am 27.9. nach unten drehte, wurde die Bedeutung der Widerstandszone 688 zu 729 Euro zementiert. Da vorbeizukommen bedürfte jetzt überzeugender Nachrichten aus China, wo man weiter auf eine Konkretisierung der jüngsten, von der Regierung avisierten Konjunkturmaßnahmen wartet. Aber bis dorthin wäre der Weg grundsätzlich frei, solange nicht ein deutlicher Bruch der bislang verteidigten Schlüssel-Supportzone 582,10 zu 611,50 Euro das bullische Setup auflösen würde. Hier Short Kasse zu machen und erneut die Seiten zu wechseln, stellt damit jetzt eine interessante Trading-Chance dar.

Switch auf Long mit Stop Loss knapp unter der Schlüssel-Supportzone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 455,505 Euro aktuell einen Hebel von 3,9 ausweist. Den Stop Loss setzen wir bei 560 Euro in der Aktie an, das entspricht einem Kurs von ca. 10,30 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die LVMH-Aktie lautet HR363B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 688,00 Euro, 728,80 Euro

Unterstützungen: 611,50 Euro, 594,70 Euro, 582,10 Euro, 578,80 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf LVMH

Basiswert Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) WKN HR363B ISIN DE000HR363B3 Basispreis 455,505 Euro K.O.-Schwelle 455,505 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,9 Stop Loss Zertifikat 10,30 Euro

