Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Procivis One ist jetzt als Open Source verfügbar



24.10.2024 / 07:00 CET/CEST





Procivis One ist jetzt als Open Source verfügbar

Zürich, 24. Oktober, 2024 – Procivis, ein führender Pionier im Bereich dezentraler digitaler Identitäten und verifizierbare Nachweise und eine Tochtergesellschaft der Orell Füssli, hat die Open-Source-Verfügbarkeit ihrer Softwarelösung Procivis One bekannt gegeben. Procivis One ist eine skalierbare und sichere Lösung für dezentrale digitale Identitäten und Nachweise, die den technischen Anforderungen von eIDAS 2.0 in der EU und dem Schweizer E-ID-Ökosystem erfüllt. Mit diesem Schritt stellt Procivis weltweit Organisationen Hilfsmittel zur Verfügung, um sichere, regulierungskonforme und skalierbare Lösungen für dezentrale digitale Identitäten zu entwickeln. Procivis One wird in zwei Lizenzmodellen angeboten: Open Source speziell für den öffentlichen Sektor und Enterprise für den privaten Sektor.

Procivis One Open Source ist jetzt auf GitHub verfügbar

Procivis One Open Source ermöglicht Organisationen, sichere, skalierbare, interoperable und flexible digitale Identitätslösungen zu entwickeln, die den Lizenzanforderungen gemäss den Vorschriften von eIDAS 2.0 und dem zukünftigen Schweizer E-ID-Gesetz entsprechen. Der Open-Source-Code ist jetzt auf GitHub verfügbar. Für Organisationen, die Unterstützung benötigen, bietet Procivis zusätzliche Dienstleistungen an.

Stärkung des öffentlichen Sektors: Procivis One Open Source unterstützt eIDAS 2.0 und das Schweizer E-ID-Gesetz

Da Regierungen und Organisationen auf die sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen wie eIDAS 2.0 in der EU und das zukünftige Schweizer E-ID-Gesetz reagieren, ist die dezentrale digitale Identität ein wesentlicher Bestandteil, um Compliance sicherzustellen, die Sicherheit zu erhöhen und Prozesse zu optimieren. Während Regierungen und Organisationen diese Transformationen vorantreiben, bleiben Herausforderungen bestehen, wie das Fehlen umfassender rechtlicher Rahmenbedingungen, fragmentierte Standards und das Fehlen kostengünstiger, zukunftssicherer Softwarelösungen. Durch die Bereitstellung von Procivis One Open Source, reduziert Procivis diese Hürden und fördert Transparenz und Innovation in Ökosystemen der digitalen Identität.

Das U.S. Department of Homeland Security und die Stadt Zug setzen auf Procivis One

Procivis One ist eine bewährte Technologie, die bereits in der Stadt Zug produktiv eingesetzt wird. Zug war die erste Behörde in der Schweiz, die im September 2024 digitale Nachweise mithilfe von Procivis One ausgestellt hat. Weitere bedeutende Initiativen umfassen eine Zusammenarbeit mit dem U.S. Department of Homeland Security, die das Vertrauen in Procivis One unterstreicht, mit einem starken Fokus auf Interoperabilität, Datenschutz und Sicherheit.

Mit der Open-Source-Lizenz haben Entwickler und Regierungen nun die Möglichkeit, Procivis One zu evaluieren und zu implementieren, um digitale Identitätslösungen zu entwickeln und zu erweitern. „Mit der Bereitstellung von Procivis One als Open Source ermöglichen wir es Organisationen, sichere und konforme digitale Identitätsökosysteme nach ihren Bedürfnissen zu entwickeln. Dies steht im Einklang mit unserer Mission, die Entwicklung dezentraler digitaler Identitäten weltweit zu unterstützen“, sagt Andreas Freitag, Co-CEO von Procivis.

Procivis One ist in zwei verschiedenen Lizenzmodellen verfügbar

Procivis One ist in zwei verschiedenen Lizenzmodellen erhältlich: für den öffentlichen Sektor als Open-Source und für den privaten Sektor im Enterprise-Lizenzmodell. Für Unternehmen, die erweiterte Funktionen benötigen, bietet das Enterprise Lizenzmodell zusätzliche Features und Dienstleistungen. Beide Lizenzmodelle basieren auf derselben robusten Technologie und bieten die Flexibilität, das Modell zu wählen, das am besten zu den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Organisation passt.

Weiterführende Links

Zum Code auf GitHub: https://github.com/procivis

Zu den Lizenzmodellen: https://www.procivis.ch/procivis-one#license-models

Über Procivis One

Procivis One ist eine umfassende Softwarelösung für Behörden und Unternehmen, die von dezentralen digitalen Nachweisen profitieren möchten. Die modulare Lösung ermöglicht eine sichere, benutzerfreundliche und effiziente Integration digitaler Identitäten und Nachweise in alle Prozesse und IT-Systeme. Procivis One ist in zwei Lizenzmodellen verfügbar: Procivis One Open Source und Procivis One Enterprise.

Eigenschaften von Procivis One

Flexibel: Unsere Architektur umfasst diverse Protokolle, kann erweitert werden und erfüllt die technischen Vorgaben von eIDAS 2.0 und dem Schweizer E-ID-Ökosystem. Wir kümmern uns für Sie um die Komplexität und Entwicklungen rund um Protokolle.

Performant: Unsere Lösung ist skalierbar und eignet sich für Anwendungsfälle mit Millionen von Nutzern und Nachweisen.

Keine Installationseinschränkung: Procivis One kann überall installiert und betrieben werden: in Ihrem Rechenzentrum, bei Ihrem bevorzugten Cloud-Anbieter oder sogar auf IoT-Geräten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Privacy by Design: Unsere Lösung entspricht höchsten Datenschutz- Ansprüchen mit dezentraler Datenspeicherung, Datenminimierung und Privacy by Design.

Einsatzbereit: Die Lösung erfüllt alle Anforderungen für den produktiven Einsatz bei Behörden und Unternehmen inklusive Support und Weiterentwicklung.

End-to-end: Procivis deckt Anwendungsfälle von der Ausstellung über das Verwalten bis hin zur Verifizierung digitaler Identitäten und Nachweise ab und bietet Support für alle Komponenten – aus einer Hand.

Über Procivis

Die Procivis AG ist eine etablierte Schweizer Technologie-Anbieterin für digitale Identitäten, die 2023 die wegweisende Softwarelösung Procivis One für dezentrale digitale Identitäten und verifizierbare digitale Nachweise lanciert hat. Die Procivis AG ist seit 2021 eine unabhängige Tochtergesellschaft der Orell Füssli AG, eine Pionierin im Bereich Sicherheit und Bildung. Procivis positioniert sich als führender Lösungsanbieter für dezentrale digitale Identitäten und Nachweise in der Schweiz, in Europa und den U.S.A. und bietet Lösungen für eIDAS 2.0, das Schweizer E-ID-Ökosystem, den Anforderungen des U.S. Department of Homeland Security und vieles mehr.

Kontakt

Procivis AG | Dietzingerstrasse 3 | 8003 Zürich | +41 44 523 65 35 | media@procivis.ch | www.procivis.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Media Release Open Source Procivis_DE

Ende der Medienmitteilungen



2014737 24.10.2024 CET/CEST