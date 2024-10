EQS-Adhoc: HelloFresh SE erwartet bereinigtes EBITDA für Q3 2024 deutlich über der Markterwartung, senkt für das GJ 2024 die Prognose bzgl. des Umsatzwachstums und hebt das untere Ende der AEBITDA-Prognose an

EQS-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

HelloFresh SE erwartet bereinigtes EBITDA für Q3 2024 deutlich über der Markterwartung, senkt für das GJ 2024 die Prognose bzgl. des Umsatzwachstums und hebt das untere Ende der AEBITDA-Prognose an



25.10.2024

HelloFresh SE erwartet bereinigtes EBITDA ("AEBITDA") für Q3 2024 deutlich über der Markterwartung, senkt für das Geschäftsjahr 2024 die Prognose bezüglich des Umsatzwachstums und hebt das untere Ende der AEBITDA-Prognose an

Berlin, 25. Oktober 2024 - Basierend auf vorläufigen Indikationen betrug das konsolidierte währungsbereinigte Umsatzwachstum der HelloFresh SE ("Gesellschaft") im dritten Quartal 2024 1,9 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Hieraus ergibt sich ein konsolidierter Umsatz in der Berichtswährung Euro von EUR 1.828 Millionen in diesem Zeitraum (Q3 2023: EUR 1.804 Millionen). Dies entspricht der aktuellen Markterwartung, die sich nach Berechnungen der Gesellschaft auf EUR 1.834 Millionen beläuft (arithmetischer Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024 veröffentlichten Analystenschätzungen).

Das AEBITDA der HelloFresh-Gruppe für das dritte Quartal 2024 wird nach vorläufigen Indikationen voraussichtlich EUR 72 Millionen betragen (Q3 2023: EUR 69 Millionen) und damit deutlich über der aktuellen Markterwartung liegen, die sich nach Berechnungen der Gesellschaft auf EUR 42 Millionen beläuft (arithmetischer Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024 veröffentlichten Analystenschätzungen).

Das im Vergleich zu der Markterwartung bessere AEBITDA ist zu einem großen Teil auf die disziplinierte Fokussierung der Gesellschaft auf die Erzielung einer hohen Rendite bei ihren Marketingausgaben zurückzuführen. Die gesamten Marketingausgaben der Gesellschaft sind im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum relativ und leicht auch in absoluten Zahlen zurückgegangen, obwohl die Fertiggerichte-Produktgruppe weiterhin schnell ausgebaut wird. Die hohe Marketingdisziplin führte nach vorläufigen Zahlen zu einem Anstieg der AEBITDA-Marge und des absoluten AEBITDA für die Kochboxen-Produktgruppe im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Gesellschaft plant, sich auch in den kommenden Quartalen weiterhin stark auf disziplinierte Marketinginvestitionen zu konzentrieren. Infolgedessen zielt die Gesellschaft darauf ab, weniger, aber im Durchschnitt profitablere Kunden zu gewinnen. Das bedeutet, dass die Gesellschaft für das vierte Quartal 2024 weniger für Marketing ausgeben will als im selben Quartal des Vorjahres, insbesondere in der zweiten Hälfte des Quartals, wenn das Umfeld für die Kundenakquise in der Regel saisonal weniger günstig ist. Daher erwartet die Gesellschaft für das vierte Quartal 2024 einen leicht niedrigeren Umsatz als im selben Zeitraum des Vorjahrs.

Infolgedessen reduziert die Gesellschaft ihre Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2024 für die HelloFresh-Gruppe auf währungsbereinigter Basis von bisher zwischen 2 % und 8 % auf jetzt zwischen 1,0 % und 1,7 %. Der arithmetische Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024 veröffentlichten Analystenschätzungen für das Umsatzwachstum in Euro beläuft sich auf 2,1 %. Angesichts des starken AEBITDA im dritten Quartal 2024 und der kontinuierlichen Fokussierung auf die Marketingeffizienz hebt die Gesellschaft das untere Ende ihrer AEBITDA-Prognose um EUR 10 Millionen an. Die AEBITDA-Prognose für die HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 ändert sich daher von bisher zwischen EUR 350 Millionen und EUR 400 Millionen auf nunmehr zwischen EUR 360 Millionen und EUR 400 Millionen (arithmetischer Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024 veröffentlichten Analystenschätzungen für das AEBITDA der HelloFresh-Gruppe: EUR 361 Millionen).

Die Gesellschaft wird ihren Finanzbericht für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 wie geplant am 29. Oktober 2024 veröffentlichen. Die finalen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 können von den in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Indikationen.

Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl AEBITDA verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2023 auf Seite 16 unter der Überschrift "2.1 Finanzielle Leistungsindikatoren", der auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „zielen“ oder „prognostizieren“ und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Es wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Ende der Insiderinformation

