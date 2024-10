Unbekannte töten zehn Sicherheitskräfte im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Südosten des Irans haben Unbekannte mindestens zehn Sicherheitskräfte getötet. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Sistan und Belutschistan, in der Stadt Taftan, wie die Staatsagentur Irna berichtete. Behörden sprachen von einem Terroranschlag. Zunächst reklamierte keine Gruppe den Angriff für sich. In der Provinz ist unter anderem die militant-islamistische Gruppe Dschaisch al-Adl aktiv. Die Rebellengruppe hat ihre Angriffe zuletzt verstärkt. Die Provinz gilt wirtschaftlich als schwächer gestellt./arb/DP/zb