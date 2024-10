Etappenziel 100 Euro Dividende im Monat? 2 mögliche Wege, die du gehen könntest!

Gehörst du auch zu den Anlegern, die sich mit Dividenden langsam ein passives Zusatzeinkommen aufbauen wollen? Dann sollte es ein durchaus realistisches erstes Etappenziel darstellen, sich hier auf Dividendeneinnahmen von 100 Euro pro Monat zu fokussieren.

Durch die verschiedenen Ausschüttungstermine der unterschiedlichen Aktiengesellschaften ist es aber quasi relativ unwahrscheinlich, genau diese Summe jeden Monat zu erhalten. Ziehen wir also die Möglichkeit in Betracht, die Dividende zwölf Monate anzusammeln und sich dann davon im nächsten Jahr alle vier Wochen 100 Euro auszuzahlen.

Damit solltest du rechnen

Dazu würdest du also rein rechnerisch 1.200 Euro an Dividendeneinnahmen benötigen. Je nach steuerlicher Situation oder währungsbedingten Schwankungen kann dieser Betrag aber auch noch höher ausfallen. Wobei ich aber 1.650 Euro als dafür völlig ausreichend erachten würde.

Wenn wir dabei beispielsweise von einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,0 % ausgehen, wäre hierfür also ein Betrag von insgesamt 55.000 Euro nötig. Ganz klar wird die Erreichung des Etappenziels aber von Sparleistung und Anlagestrategie abhängen.

Somit wird dieses Unterfangen bei jedem eine kürzere oder längere Zeitspanne in Anspruch nehmen. In dieser Angelegenheit gibt es meines Erachtens eigentlich nur zwei interessante Wege, die man beschreiten könnte. Und diese möchte ich dir heute einmal kurz vorstellen.

Setze auf Dividendenwachstum

Es gibt unzählige Unternehmen, die schon über viele Jahre hinweg regelmäßig eine Dividende ausschütten. Nicht wenige dieser Firmen haben dabei sogar das Kunststück vollbracht, ihre Gewinnausschüttung auch noch über längere Zeiträume kontinuierlich jedes Jahr anzuheben.

Und genau auf diese könntest du dich zum Beispiel bei einer passiven Einkommensstrategie konzentrieren. Denn meiner Ansicht nach sollte es mit ihnen eventuell etwas schneller gehen, das erste Etappenziel zu erreichen. Die Auswirkungen der stetigen Erhöhungen sind nämlich keineswegs zu unterschätzen.

Schauen wir uns doch mit der amerikanischen Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953) aber einfach einmal so einen mustergültigen Konzern in Sachen Dividendenwachstum an. Dieser hat bereits 1987 damit begonnen, eine Dividende zu zahlen und seit 2010 wird diese nun auch regelmäßig erhöht.

Wer sich vor zehn Jahren an dem Unternehmen beteiligte, kam damals auf eine anfängliche Ausschüttungsrendite von 1,99 %. Bis heute wäre durch die Anhebungen seine persönliche Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital auf 9,55 % angestiegen. Ein Einsatz von 5.000 Euro würde heute also eine Jahresdividende von 478 Euro bedeuten.

Was bereits fast 30 % des benötigten Betrages von 1.650 Euro entsprechen würde. Setzt du also vermehrt auf solche Aktien, dann bin ich relativ sicher, dass du das oben gesteckte Ziel schon in nicht allzu ferner Zukunft erreichen könntest.

Bevorzuge eine hohe Anfangsrendite

Auch dies wäre natürlich eine Möglichkeit, die du in Betracht ziehen kannst. Aber du solltest wissen, dass viele Aktien, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen, nicht unbedingt zu den Gipfelstürmern auf dem Kurszettel gehören.

Doch das muss dich nicht unbedingt stören, wenn du auch hier auf relativ solide Titel setzt. Zudem bist du ja bei deiner Strategie nicht unbedingt auf Kursgewinne aus, sondern bevorzugst eher regelmäßige und vor allem hohe Dividendenzahlungen.

Zu den Firmen, deren Aktien überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, zählen unter anderem die beiden Tabakhersteller British American Tobacco (WKN: 916018) (8,95 %) und Altria (WKN: 200417) (8,28 %) sowie auch der Aristokrat Enbridge (WKN: 885427) (6,37 %) und der deutsche Telekomdienstleister freenet (WKN: A0Z2ZZ) (6,30 %).

Diese vier Aktien würden dir also eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7,48 % liefern. Womit die nötige Investitionssumme für das erste Etappenziel nur noch bei etwas über 22.000 Euro liegen würde. Was sich meiner Meinung nach sicherlich schon wesentlich besser anhört.

Zum Schluss möchte ich dir aber noch einen Tipp geben, der für beide Strategien Gold wert sein kann. Nämlich die erhaltenen Dividenden nicht auszugeben, sondern mit ihnen weitere Aktien zu erwerben. Denn dies könnte den Zeitraum bis zu den ersehnten 100 Euro Dividende pro Monat dann noch einmal deutlich verkürzen.

Der Artikel Etappenziel 100 Euro Dividende im Monat? 2 mögliche Wege, die du gehen könntest! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt Aktien von British American Tobacco. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Home Depot.

Aktienwelt360 2024