Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten bremste die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,23 Prozent auf 132,79 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,31 Prozent.

An den Finanzmärkten herrschte Erleichterung, dass der lange erwartete Vergeltungsangriff Israel auf den Iran weniger umfangreich ausgefallen war als befürchtet. Zudem hatte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln angemahnt. "Die Zurückhaltung Israels beim Militärschlag gegen den Iran stützt die Hoffnung, dass die aktuelle Runde der direkten Konfrontationen zwischen dem Iran und Israel für dieses Mal beendet ist", kommentierten Experten der Dekabank.

Im weiteren Tagesverlauf wird am deutschen Rentenmarkt nicht mit weiteren größeren Impulsen gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst im weiteren Wochenverlauf werden Schwergewichte unter den Wirtschaftsdaten erwartet, die für mehr Bewegung bei den Anleihen sorgen dürften, darunter Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal, zur Preisentwicklung in der Eurozone und der US-Arbeitsmarktbericht./jkr/la/stk