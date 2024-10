Du willst unbedingt über 5 % Dividendenrendite? Dann hol Dir diese 3 Schweizer Aktien!

Dividenden erfreuen sich bei Millionen von Anlegern allergrößter Beliebtheit. Doch Dividendenaktien haben oft drei Schwachstellen: Viele von ihnen haben eine niedrige Dividendenrendite oder nehmen nur unregelmäßig Gewinnausschüttungen vor. Außerdem leiden viele Dividendenaktien unter einer schwachen Kursentwicklung.

Bei diesen drei Aktien gibt es diese drei Schwachstellen nicht. Sie alle haben eine Top-Dividendenrendite von durchschnittlich über 5 % und steigerten in den letzten Jahren ihre Gewinnausschüttungen. Zudem punkten sie mit einer ausgezeichneten Kursentwicklung. Du musst nur einmal über die Grenze in die Schweiz schauen, denn dort sind alle drei Unternehmen zu Hause.

Zurich Insurance Group

Die Zurich Insurance Group (WKN: 579919) ist eine der größten Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgesellschaften der Welt. Die Gruppe ist der größte Versicherungskonzern der Schweiz und gehört zu den zehn umsatzstärksten Versicherungen der Welt. Die Zurich Group ist in drei Kerngeschäftsfeldern aktiv. Im allgemeinen Versicherungsgeschäft bietet der Konzern Privatpersonen sowie Unternehmen eine große Bandbreite an Versicherungen rund um die Themen Auto, Gebäude und Handel. Im Bereich Global Life erbringt der Konzern Leistungen in den Bereichen Lebensversicherung, Sparen, Kapitalanlagen und betriebliche Altersvorsorge. Und das Segment Famers richtet sich an Landwirte.

Die aktuelle Dividendenrendite der Zurich Insurance Group liegt bei 5,0 %. Mit Ausnahme des Jahres 2021 hat der Schweizer Konzern in den vergangenen fünf Jahren immer seine Gewinnausschüttung gesteigert. Auch die Kursentwicklung der Zurich-Aktie ist in meinen Augen für ein sehr konservatives Dividendenpapier nicht schlecht. In den vergangenen zehn Jahren stieg der Aktienkurs um gut 80 %.

Swiss Life Holding

Die Swiss Life Holding (WKN: 778237) ist der größte Lebensversicherungskonzern der Schweiz und bietet Kunden Kapital-, Risiko- und gemischte Lebensversicherungen an. Neben dem Lebensversicherungsgeschäft ist die Swiss Life auch in der Vermögensverwaltung tätig. In diesem Segment erbringt der Konzern zahlreiche Dienstleistungen rund um die Themen Vermögensaufbau, Vorsorge, Erwerbsunfähigkeit und Nachlassgestaltung.

Die Swiss Life hat eine aktuelle Dividendenrendite von 4,6 %. Der große Pluspunkt dieser Dividendenaktie ist, dass der Schweizer Lebensversicherungskonzern in den letzten zehn Jahren immer seine Gewinnausschüttungen gesteigert hat. Ebenso sehen lassen kann sich die Kursentwicklung der Swiss Life-Aktie. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Aktienkurs mehr als verdreifacht.

Swiss Re

Die Swiss Re (WKN: A1H81M) ist nach der deutschen Munich Re die größte Rückversicherungsgesellschaft weltweit. Sie sichert Erstversicherungen in aller Welt gegen Risiken aller Art ab. Die Swiss Re deckt vor allem Schäden in den Bereichen Gebäude, Unfall, Leben und Gesundheit ab. Darüber hinaus versichert der Schweizer Konzern auch zahlreiche unternehmerische Risiken wie zum Beispiel Kredite.

Die Dividendenrendite der Rückversicherungsgesellschaft beträgt gegenwärtig 5,3 %. Mit Ausnahme des Jahres 2018 hat auch die Swiss Re in den vergangenen zehn Jahre ihre Gewinnausschüttungen kontinuierlich gesteigert. Die Kursentwicklung der Swiss Re-Aktie war in den letzten zehn Jahren allerdings etwas schwächer als bei der Zurich Insurance und der Swiss Life. Sie kam lediglich auf ein Kursplus von rund 55 %.

Das macht Versicherungsaktien so gut

Versicherungen gehören generell zu den besten Dividendenzahlern der Welt. Die Aktien von Zurich, Swiss Life und Swiss Re sind da keine Ausnahmen. Versicherungen haben ein konjunkturresistentes Geschäft und sehr stabile Beitragseinnahmen. Sie können in der Regel ihre Cashflows deutlich besser prognostizieren als Unternehmen aus anderen Branchen.

Was mir an den drei Schweizer Versicherungskonzernen so gut gefällt, ist ihre unglaubliche Kontinuität. Alle drei Aktien haben in den letzten zehn Jahren durchschnittliche Dividendenrenditen von über 5 % geliefert. Das aktuelle Dividendenniveau liegt teilweise über diesem Durchschnitt.

In Sachen Kurssteigerungen können die drei Schweizer Versicherungskonzerne nicht mit der Performance der drei großen deutschen Versicherungen (Allianz, Munich Re und Hannover Rück) mithalten. Allerdings zahlten sie in den letzten Jahren etwas höhere Dividenden.

Von der Stabilität der Schweiz profitieren

Wenn Du nachts gerne gut schläfst, Jahr für Jahr eine sehr attraktive Kapitalverzinsung von rund 5 % erhältst und gleichzeitig noch langfristig von Kurssteigerungen profitierst, dann solltest Du Dir die drei vorgestellten Versicherungsaktien ins Portfolio legen. Durch die Streuung Deines Kapitals über drei Versicherungswerte, kannst Du Dein Risiko sehr gut diversifizieren.

Nicht zuletzt profitierst Du mit einem Investment in diese drei Aktien von der außergewöhnlichen Stärke des Finanzplatzes Schweiz. Die kleine Alpenrepublik ist seit jeher ein internationales Powerhouse der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Du musst Dir also überhaupt keine Sorgen um politische Entwicklungen machen, die das Geschäft der Schweizer Finanzkonzerne gefährden könnten.

Der Artikel Du willst unbedingt über 5 % Dividendenrendite? Dann hol Dir diese 3 Schweizer Aktien! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Peter hält keine Aktien der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz und der Münchener Rück.

Aktienwelt360 2024