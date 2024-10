Aktien Europa Schluss: Verluste vor ersten Zahlen der Big-Techs in den USA

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag nach einem freundlichen Auftakt ihre Gewinne nach und nach abgegeben. Letztlich verbuchten sie überwiegend Verluste. Die Anleger sind in Warteposition, denn nach dem Handelsschluss an der Wall Street beginnt die Berichtssaison der Big-Techs in den USA und auch zahlreiche europäische Schwergewichte stehen mit ihren Quartalszahlen im Blick. Zudem ist es bis zur Präsidentschaftswahl auch nur noch eine Woche hin. Hier sehen Umfragen derzeit ein offenes Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag mit minus 0,40 Prozent auf 4.950,02 Punkte. Der schweizerische Leitindex SMI verlor 1,12 Prozent auf 12.100,57 Punkte und der britische FTSE 100 gab um 0,80 Prozent auf 8.219,61 Punkte nach.

Doch nicht nur die anstehende Zahlenflut bremste. Im Laufe dieser Woche stehen noch wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, so etwa die Inflationsdaten für Deutschland und den gesamten Euroraum und die BIP-Zahlen zum dritten Quartal aus den Vereinigten Staaten. Zudem steht am Ende der Arbeitswoche noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober auf der Agenda./ck/he