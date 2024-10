IRW-News: HEALWELL AI Inc. : WELL Health und HEALWELL AI erweitern strategisches Allianzabkommen auf Entwicklung von KI-gestütztem Programm für klinische Studien, um Innovationen zu beschleunigen und Ergebnisse für Patienten zu verbessern

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : WELL Health und HEALWELL AI erweitern strategisches Allianzabkommen auf Entwicklung von KI-gestütztem Programm für klinische Studien, um Innovationen zu beschleunigen und Ergebnisse für Patienten zu verbessern

- WELL Health und HEALWELL AI geben die Erweiterung ihres mehrjährigen Abkommens bekannt, das es ihnen ermöglicht, klinische Studienzentren an Klinikstandorten von WELL Health in ganz Kanada zu eröffnen und zu verwalten. Die Nutzung der Fähigkeiten von HEALWELL als Auftragsforschungsinstitut (CRO) und des Kliniknetzwerks von WELL Health in ganz Kanada positioniert die Partnerschaft als wichtigen Akteur im Bereich der KI-gesteuerten klinischen Studien und eröffnet neue Cashflows.

- Diese Partnerschaft ermöglicht es HEALWELL AI, einen vertikal integrierten End-to-End-Service anzubieten, einschließlich der Patientenidentifizierung und -rekrutierung, der Architektur und Durchführung klinischer Studien sowie der Analyse klinischer Forschungsdaten.

- Die Bereitstellung von Standorten für klinische Studien in Kliniken von WELL Health macht diese zu Innovationszentren, verbessert die Zugänglichkeit und bringt den Patienten einen direkten Nutzen, indem experimentelle Behandlungen an lokale Standorte gebracht werden.

- Die Eröffnung und Verwaltung von klinischen Studienzentren an den Klinikstandorten von WELL Health in ganz Kanada wäre eine starke strategische Initiative. Dies könnte es WELL Health und HEALWELL ermöglichen, aus ihren gemeinsamen Stärken in den Bereichen Gesundheitsinfrastruktur und KI-Technologie Kapital zu schlagen und so potenziell die Landschaft der klinischen Forschung zu revolutionieren.

VANCOUVER, BC und TORONTO, ON, 29. Oktober 2024 / IRW-Press / WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL; OTCQX: WHTCF) (WELL), ein Unternehmen für digitale Gesundheit, dessen Hauptaugenmerk auf die technische Unterstützung von Gesundheitsdienstleistern gerichtet ist, und HEALWELL AI Inc. (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF) (HEALWELL), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, dessen Schwerpunkt auf KI und Datenwissenschaft für die präventive Pflege liegt, freuen sich, gemeinsam die Erweiterung ihres mehrjährigen strategischen Allianzabkommens bekannt zu geben, das es WELL und HEALWELL ermöglicht, klinische Studienzentren an Klinikstandorten von WELL in ganz Kanada zu eröffnen und zu verwalten. Durch die Nutzung des größten Netzwerks von Primär- und Spezialkliniken des Landes mit über 180 Kliniken und Tausenden von Ärzten werden HEALWELL und WELL den Zugang zu klinischen Studien für mehr Patienten als je zuvor zu erweitern. Durch die Bündelung ihrer Stärken in den Bereichen Gesundheitsinfrastruktur und KI-Technologie sind WELL und HEALWELL bestrebt, die klinische Forschungslandschaft zu revolutionieren.

Diese Partnerschaft ermöglicht es HEALWELL AI, einen vertikal integrierten End-to-End-Service anzubieten, der von der Patientenrekrutierung über die Durchführung von Studien bis hin zur Datenanalyse für die klinische Forschung reicht. Durch die Einbindung der WELL Health Diagnostic Centres (WHDC) und deren soliden Stamm an Patienten, die einer Spezialversorgung bedürfen, einschließlich Kardiologie, Radiologie, Schlafmedizin und Endokrinologie, kann die Partnerschaft wertvolle Patientendaten zur Verbesserung der Forschung nutzen, insbesondere im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deren Begleiterkrankungen, an denen die Pharmaindustrie großes Interesse hat. Durch die Durchführung von Studien in den Kliniken von WELL werden diese zu Innovationszentren, die den Patienten direkt zugutekommen, indem sie experimentelle Behandlungen an lokale Standorte bringen und die Zugänglichkeit verbessern. Die Nutzung der Fähigkeiten von HEALWELL als Auftragsforschungsinstitut (CRO) sowie der Klinikinfrastruktur von WELL positioniert die Partnerschaft als starken Akteur im Bereich der KI-gesteuerten klinischen Studien, was das Potenzial für neue Umsätze erhöht.

Dr. Michael Frankel, Chief Medical Officer von WELL, sagte: Die Eröffnung und Verwaltung klinischer Studienzentren an den Klinikstandorten von WELL in ganz Kanada ist eine starke und transformative strategische Initiative. Diese Initiative wird es WELL und HEALWELL ermöglichen, aus ihren gemeinsamen Stärken in den Bereichen Gesundheitsinfrastruktur und KI-Technologie Kapital zu schlagen und so potenziell die Landschaft der klinischen Forschung zu revolutionieren.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, sagte: Die Identifizierung und Rekrutierung von Patienten für klinische Studien ist zu einer immer komplexeren Herausforderung im globalen Gesundheitswesen und im Bereich der Biowissenschaften geworden. Der Erfolg hängt nicht nur von der Identifizierung der Patienten ab, sondern auch von deren effektiven Rekrutierung und dem Management ihrer Teilnahme - Schritte, die zu besseren Ergebnissen für Patienten, Ärzte und das Gesundheitswesen als Ganzes führen. Durch unser etabliertes CRO in der Spätphase, Canadian Phase Onward, hat HEALWELL bereits beträchtliche Fortschritte bei der Beschleunigung des Rekrutierungsprozesses verzeichnet, doch das wachsende Netzwerk an WELL-Kliniken ist eine Möglichkeit für uns, unsere Pläne in großem Maßstab umzusetzen. Schließlich wird dieser Service Ärzten, Gesundheitsdienstleistern und Patienten gleichermaßen zugutekommen, da er die Kosten für klinische Studien senkt und deren Dauer verkürzt.

Die strategischen Vorteile der Partnerschaft beinhalten Folgendes:

- Besserer Zugang zu klinischen Studien: Mit dem umfassenden und wachsenden Netzwerk von WELL, das landesweit über 180 Primär- und Spezialkliniken beinhaltet, haben Patienten in unterschiedlichen kanadischen Regionen einen besseren Zugang zu klinischen Studien. Diese enorme Reichweite unterstützt die Rekrutierung für ein breites Spektrum an klinischen Studienprogrammen - von allgemeinen Therapiebereichen bis hin zu hochspezialisierten Erkrankungen. HEALWELL richtet sein Hauptaugenmerk auf die Rekrutierung von Nischen-Patientengruppen, einschließlich jener mit seltenen Krankheiten, spezifischen genetischen Profilen oder besonderem demografischem Hintergrund. Diese Schwerpunktlegung verbessert die Durchführbarkeit und den Einbezug von Studien und ermöglicht es Sponsoren, Behandlungen für unbefriedigte medizinische Bedürfnisse zu erforschen. Dadurch können Studien eine größere Patientenbeteiligung erreichen und repräsentativere Daten sammeln, was schließlich den Wert und die Relevanz klinischer Forschungsergebnisse erhöht.

- Verbesserte Effizienz mit KI-gesteuerten Lösungen: Die Schwerpunktlegung von HEALWELL auf moderne KI und Datenwissenschaft soll die Studienprozesse von der Patientenrekrutierung bis hin zur Datenanalyse optimieren. KI-gesteuerte Tools unterstützen auch die Identifizierung geeigneter Teilnehmer, die Vorhersage von Ergebnissen sowie die Verkürzung der Studiendauer durch die Automatisierung der Datenerfassung und -analyse, was den Prozess effizienter und kostengünstiger macht.

- Gestärkte Position auf dem Markt für Gesundheitsinnovationen: Durch die Etablierung einer einzigartigen Nische für KI-gestützte klinische Studien positionieren sich WELL und HEALWELL als führende Unternehmen im aufstrebenden Bereich der digitalen Gesundheitslösungen für die Forschung. Diese Bestrebungen werden Partnerschaften mit Pharmaunternehmen und anderen Forschungseinrichtungen fördern, die KI für die Optimierung von Studien nutzen möchten, und so zu finanziellem Wachstum und technologischer Entwicklung beitragen.

- Datengetriebene Erkenntnisse für zukünftige Innovationen im Gesundheitswesen: Die Durchführung klinischer Studien in großem Maßstab wird wertvolle Daten aus der Praxis generieren, die Informationen für zukünftige Innovationen im Gesundheitswesen liefern können. Diese Erkenntnisse können das Ziel von HEALWELL AI unterstützen, die Krankheitserkennung und Präventionsmaßnahmen zu verbessern und so einen Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen, der sowohl den klinischen Ergebnissen als auch den Geschäftszielen zugutekommt.

Hamed Shahbazi

Chairman und Chief Executive Officer

WELL Health Technologies Corp.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche der Gesundheitsdienstleister technikfit zu machen. Dies erreichen wir über die Entwicklung der besten verfügbaren Technologien, Dienstleistungen und Supportleistungen, mit denen wir Gesundheitsdienstleister dazu befähigen, den Behandlungserfolg im Sinne der Patienten positiv zu beeinflussen. Die umfassende Gesundheits- und Digitalplattform von WELL beinhaltet umfangreiche Front- und Back-Office-Management-Softwareanwendungen, welche die Ärzte bei einer sicheren Praxisführung unterstützen. Die Lösungen von WELL stärken die Kompetenzen von mehr als 37.000 Gesundheitsdienstleistern in den USA und Kanada und ermöglichen den Betrieb des größten eigenen Gesundheitssystems in Kanada mit mehr als 180 Kliniken für Primärversorgung, fachärztliche Versorgung und diagnostische Dienstleistungen. In den Vereinigten Staaten sind die Lösungen von WELL vor allem auf spezialisierte Märkte zugeschnitten, wie etwa den gastrointestinalen Bereich, Frauengesundheit, Primärversorgung und psychische Gesundheit. WELL notiert unter dem Börsensymbol WELL an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsenkürzel WHTCF an der OTC Exchange. Nähere Informationen über WELL erhalten Sie unter: www.well.company.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären Technologie entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL verfolgt eine Strategie, die sich auf die Entwicklung und den Erwerb von technologischen und klinisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten konzentriert, die den Strategieplan des Unternehmens ergänzen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange (die TSX) und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich der potenziellen Vorteile der Nutzung des Kliniknetzwerks von WELL für die klinischen Studien von HEALWELL. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf der Einschätzung des Managements hinsichtlich technischer Fähigkeiten und angenommener Vorteile, die zwar von WELL und HEALWELL zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen angesehen werden, aber außerhalb der Kontrolle von WELL und HEALWELL liegen und von Natur aus geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit, Patienten zu identifizieren und zu rekrutieren, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Durchführung von Studien an solchen Klinikstandorten zu erhalten und die Genehmigungen der Pharmasponsoren für die in den Kliniken von WELL durchzuführenden Studien zu erhalten.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von WELL und HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass der tatsächliche Nutzen und die Integrationspläne wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Risikofaktoren gehören das Nichterhalten der erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder der Genehmigungen der Ethikkommissionen für die Forschung, die erfolglose Identifizierung von Patienten, die für klinische Studien in Frage kommen, die Unfähigkeit, interessierte Ärzte für die Teilnahme an solchen klinischen Studien zu rekrutieren, sowie andere Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht von WELL und HEALWELL erörtert werden, der im jeweiligen SEDAR+-Profil der Unternehmen unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf WELL und HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da der tatsächliche Nutzen erheblich von dem in solchen Aussagen erwarteten abweichen kann. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. WELL und HEALWELL lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

