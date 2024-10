Monatlich 3.000 Euro an Dividenden kassieren und in den Ruhestand!

Ein monatliches Einkommen von 3.000 Euro allein aus Dividendenzahlungen – das ist für viele Menschen der Inbegriff finanzieller Freiheit und ein attraktives Ziel für den Ruhestand. Allein die Vorstellung, nicht mehr auf das Gehalt aus der Arbeit angewiesen zu sein und durch passive Einkommensströme abgesichert zu sein, ist verlockend und hat ihren Reiz.

Doch wie realistisch ist es, dieses Ziel (36.000 Euro brutto) zu erreichen und was braucht es dafür? Tauchen wir tiefer ein.

Grundlagen der Dividendenstrategie

Um das Ziel von 3.000 Euro monatlicher Dividende zu erreichen, bedarf es zunächst einer geeigneten Dividendenstrategie, die auf nachhaltige und vor allem wachsende Dividenden ausgerichtet ist.

Dividenden sind regelmäßige Ausschüttungen von Unternehmen an ihre Aktionäre. Wer also in Dividendenaktien investiert, kann durch diese Ausschüttungen ein passives Einkommen erzielen.

Dabei hängt die Höhe der Dividendenrendite vom Einzelunternehmen selbst und seiner Finanzkraft ab. Einige Unternehmen, insbesondere aus dem Finanz-, Energie- und Telekommunikationssektor, schütten häufig recht hohe Dividenden aus und bieten aufgrund ihrer moderaten Bewertung regelmäßig attraktive Renditen von 3 bis 5 % oder sogar mehr.

Allerdings fehlt es hier oft auch an Wachstumsperspektiven. Da haben die Aktien von Amazon (WKN: 906866) oder Netflix (WKN: 552484) mehr zu bieten. Dividenden gibt es hier meist nicht, weil in Innovation und Wachstum investiert wird. Entsprechend höher sind jedoch die Kurschancen.

Um monatlich 3.000 Euro an Dividenden zu erhalten, benötigt man also ein solides Portfolio, das langfristig stabile und bestenfalls steigende Dividenden ausschüttet. Geht man von einer möglichen Dividendenrendite von 4 % aus, bedeutet dies, dass man rund 900.000 Euro investiert haben müsste, um das gewünschte passive Einkommen zu erzielen. Will man mehr Wachstum und bezahlt dies mit weniger Dividende, ist ein entsprechend höheres Kapital notwendig.

Zugegeben, eine solche Summe ist für viele Anleger nicht sofort verfügbar, kann aber durch diszipliniertes Sparen und Investieren bzw. Reinvestieren langfristig erreicht werden. Damit wären wir auch schon bei einem elementaren Punkt, um 3.000 Euro Dividende monatlich zu kassieren.

Der Weg zum Ziel: Disziplin, Geduld und Sparsamkeit

Die entscheidenden Faktoren für den Aufbau eines großen Dividendenportfolios sind Geduld und Disziplin. Aber auch Sparsamkeit ist notwendig, um über die Jahre hohe finanzielle Ziele zu erreichen. Anleger sollten daher frühzeitig beginnen, regelmäßig in Dividendenaktien zu investieren. Aber auch Gewinne und Dividenden sollte man möglichst wieder anlegen, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren.

Wer beispielsweise einen Sparplan in Aktien mit 500 Euro auflegt, dürfte bei einem angenommenen Vermögenszuwachs von 8 % pro Jahr nach 33 Jahren locker die 900.000-Euro-Marke überschreiten. Mit ETFs auf den MSCI World Index ließen sich langfristig ähnlich hohe Renditen erzielen. Gute Einzelaktien mit tiefem Burggraben versprechen mehr.

Fazit zu 3.000 Euro Dividenden pro Monat

Ein passives Einkommen von 3.000 Euro pro Monat aus Dividenden ist ein realistisches Ziel für den Ruhestand, aber kein schneller Weg zum Reichtum. Es erfordert vor allem eine langfristig angelegte Strategie, diszipliniertes Sparen und die Bereitschaft, Dividenden zu reinvestieren. Der Verzicht ist über die Jahre nicht gering, doch wer diese Schritte befolgt, kann über die Jahre ein finanziell abgesichertes Leben im Alter aufbauen und finanzielle Freiheit genießen.

