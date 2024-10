Aktien New York Ausblick: Stabil erwartet - Alphabet-Zahlen stützen Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch uneinheitlichin den Handel starten. Während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial etwas schwächer erwartet wird, dürften die am Vorabend vorgelegten starken Quartalszahlen des Tech-Schwergewichts Alphabet der Nasdaq leichten Auftrieb bescheren. Damit würde sich die am Dienstag bereits zu beobachtende Tendenz unter den wichtigsten Indizes fortsetzen.

Neue Konjunkturdaten dürften sich kaum auf die Börsen auswirken, da sie sowohl Licht als auch Schatten enthielten. So schwächte sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, verglichen mit dem zweiten, leicht ab. Die Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed dürften so zugleich nicht forciert werden, schrieben die Experten der Helaba. Das passt auch zu den Job-Daten des Dienstleisters ADP, die als Indikator für den Oktober-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag gelten. Den Daten zufolge wurden deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen, womit sich der Arbeitsmarkt nach wie vor robust zeigt.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow 0,1 Prozent tiefer auf 42.188 Punkte, womit dieser seine Vortagesverluste leicht ausweiten würde.

Der Nasdaq 100 dürfte laut IG mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 20.580 Punkte starten und damit seinen tags zuvor erreichten einprozentigen Gewinn ausbauen. Da hatten bereits Hoffnungen auf erfreuliche Neuigkeiten von Alphabet die Kauflaune der Anleger nach und nach angeheizt.

Der Optimismus wurde nachbörslich belohnt: Die Mutter des Suchmaschinenbetreibers Google überzeugt mit ihrem Zahlenwerk. Analysten hoben ihre Kursziele an. Die A-Aktie, die in der Regel stärker gehandelt wird als die C-Aktie, stieg vorbörslich um 6,6 Prozent.

Für JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth sind es vor allem drei Aspekte positiv hervorzuheben: Die zunehmende Zuversicht von Alphabet in die Google-Suche mittels Künstlicher Intelligenz, die starke Beschleunigung im Cloud-Geschäft und das Ergebnispotenzial durch die Kostenstruktur unter dem neuen Finanzchef.

AMD dagegen sorgte für Unmut, denn der Chiphersteller enttäuschte am Vorabend mit seinen Aussagen zum laufenden vierten Quartal die hochgesteckten Erwartungen von Analysten an das KI-Chipwachstum. Das Papier büßte vor dem Börsenstart 8,0 Prozent ein. Die Papiere des KI-Chipriesen Nvidia , zu dem AMD aufholen will, gaben nach moderaten Vortagesgewinnen um 0,7 Prozent nach.

Die Aktien des Dow-Mitglieds Visa zogen vorbörslich um 2,3 Prozent an, denn der Kreditkartenanbieter überzeugte am Vorabend mit einem teils überraschend starken Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Zahlen legten an diesem Tag obendrein etwa Eli Lilly , Kraft Heinz oder auch Reddit vor. Während der Biopharmakonzern, der mit Novo Nordisk um den Milliardenmarkt für Medikamente gegen Fettleibigkeit wetteifert, mit einer Gewinnwarnung schockte und auch Kraft Heinz enttäuschte, konnte die Online-Plattform Reddit mit Aussagen zu ihren Umsatzaussichten überzeugen.

Eli Lilly brachen vorbörslich um knapp 12 Prozent ein und zogen dabei auch die Aktien des Wettbewerbers Amgen um etwas mehr als ein Prozent nach unten, der am Abend seine Zahlen vorlegen wird.

Die Aktien des Ketchup-Herstellers Kraft Heinz, der inzwischen vorsichtiger auf seinen Jahresumsatz und -gewinn blickt, gaben um 3,0 Prozent nach. Reddit, erst im März an die Börse gegangen, schossen indes vor dem Börsenauftakt um 21 Prozent nach oben, was ein weiteres Rekordhoch bedeuten würde.

Nicht zuletzt richtet sich aber bereits auch die Aufmerksamkeit auf Microsoft und Meta und damit zwei weitere Mitglieder der sogenannten Glorreichen 7, die beide an diesem Abend nachbörslich über ihr abgelaufenes Quartal berichten werden./ck/jha/