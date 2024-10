dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 30.10.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/Unerwarteter Lichtblick: Deutsche Wirtschaft wächst

WIESBADEN - Lichtblick für die Konjunktur: Dank langsam steigender Konsumausgaben der Verbraucher ist die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend gewachsen. Nach dem Abebben der Inflationswelle und angesichts steigender Löhne sitzt das Geld bei vielen Menschen wieder etwas lockerer. Das und höhere Staatsausgaben sorgten dafür, dass die deutsche Wirtschaft mit einem kleinen Wachstum von 0,2 Prozent zum Vorquartal vorerst einer Rezession entgeht. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in dem Plus ein Hoffnungszeichen und ruft die Ampel-Koalition zu Geschlossenheit auf, um den Standort Deutschland zu stärken.

ROUNDUP 2: Inflation steigt im Oktober deutlich - Nahrungsmittel teurer

WIESBADEN - Der Trend sinkender Inflationsraten in Deutschland ist vorerst beendet. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilt. Vor allem für Lebensmittel (plus 2,3 Prozent) und Dienstleistungen (4,0 Prozent) mussten Verbraucher im Oktober mehr zahlen, während sich Energie in der Jahresfrist um 5,5 Prozent verbilligte.

ROUNDUP: Auch nächster Industriegipfel ohne Habeck und Lindner

BERLIN - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzministerminister Christian Lindner (FDP) müssen weiter draußen bleiben: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will seine beiden Koalitionspartner auch zum nächsten Industriegipfel nicht ins Kanzleramt einladen. "Im Augenblick ist für das Treffen am 15. November der Kreis derer, die da gestern zusammengekommen sind, vorgesehen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Bei der Gipfelpremiere am Dienstag waren 13 Vertreter von Industrieverbänden, Gewerkschaften und ausgewählten großen Unternehmen dabei.

ROUNDUP: US-Wirtschaft verliert etwas an Fahrt

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft hat in den Sommermonaten etwas an Tempo eingebüßt. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt ein Wachstum von 2,9 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt um 3,0 Prozent zugelegt.

USA: Privatwirtschaft schafft deutlich mehr Stellen als erwartet - ADP

WASHINGTON - Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober weiter robust gezeigt. In der Privatwirtschaft wurden deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 233.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Dies ist der höchste Zuwachs seit Juli 2023.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 95,6 Punkte, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel bekannt gab. Noch tiefer lag der Indexwert zuletzt im Februar. Bankvolkswirte hatten im Schnitt 96,3 Punkte erwartet.

Eurozone: Wirtschaft wächst stärker als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone hat das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten überraschend an Tempo gewonnen. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten für die Monate Juli bis Ende September im Schnitt einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent erwartet.

Spaniens Wirtschaft wächst stärker als erwartet

MADRID - Spaniens Wirtschaft hat in den Sommermonaten das vergleichsweise hohe Wachstumstempo überraschend halten können. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt im Quartalsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate Juli bis Ende September im Schnitt mit einem schwächeren Wachstum von 0,6 Prozent gerechnet.

Spanien: Inflation legt wieder etwas zu

MADRID - Die Inflation in Spanien hat sich im Oktober erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 1,8 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten diese Teuerung im Schnitt erwartet, nachdem sie im September bei 1,7 Prozent gelegen hatte und im August bei 2,4 Prozent.

Frankreichs Wirtschaft gewinnt dank Olympia an Fahrt

PARIS - Frankreichs Wirtschaft hat in den Sommermonaten vor allem dank des sportlichen Großereignisses der Olympischen Spiele Schwung gewonnen. Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate Juli bis Ende September im Schnitt mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 0,2 Prozent gewachsen.

Italien: Wirtschaftswachstum stagniert unerwartet

ROM - Die Wirtschaft Italiens ist im Sommer überraschend auf der Stelle getreten und nicht gewachsen. Im dritten Quartal stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass die Wirtshaft wie schon im zweiten Quartal erneut um 0,2 Prozent zulegt.

