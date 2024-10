TRADER 2024: Börsenspiel-Hype 2024! Junge Trader im Aufwind – Erfolgsstrategien und Insights

Direkt zum Video auf YouTube

🌐 www.trader-boersenspiel.de



► Darum geht's im Video: In unserem neuesten Video geht es um das beliebte Börsenspiel "TRADER", das in die 22. Runde gestartet ist. "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) und Patrick Kesselhut (Société Générale) sprechen über die spannendsten Entwicklungen und Highlights des Börsenspiels „TRADER 2024“. Die beiden gehen auf die steigenden Teilnehmerzahlen ein und analysieren interessante demografische Trends. Gibt es im nächsten Jahr eine 23. Runde?



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Teilnehmerzahlen des Trader 2024

03:06 ► Demografische Veränderungen und Trends im Trading

05:56 ► Marktentwicklung und Handelsstrategien während des Spiels

09:07 ► Erfolgreiche Handelsstrategien und Risikomanagement

12:11 ► Reaktionen der Gewinner und Ausblick auf die Zukunft



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 30. Oktober 2024 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.