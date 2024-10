ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Grenke auf 'Hold' und Ziel auf 21 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Grenke nach reduzierten Jahreszielen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 21 Euro gesenkt. Nachdem sich der IT-Leasingspezialist trotz steigender Insolvenzen in Europa immer wieder optimistisch geäußert habe, habe er nun mit einer heftigen Gewinnwarnung enttäuscht, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 bis 2026 deutlich nach unten./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 08:20 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------