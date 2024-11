dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.11.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Intel macht Investoren Hoffnung mit Umsatzprognose

SANTA CLARA - Der mit Verlusten kämpfende Halbleiter-Riese Intel hat die Wall Street positiv mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal überrascht. Die in den vergangenen Monaten arg gebeutelte Aktie legten kurz nach dem Handelsstart am Freitag zu.

ROUNDUP: Amazon profitiert von Cloud-Geschäft - Aktie legt nachbörslich zu

SEATTLE - Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat dank besonders starker Geschäfte mit Cloud-Produkten deutlich mehr verdient als erwartet. Zudem rechnet der Konzern auch im laufenden Quartal mit einem spürbaren Anstieg beim operativen Ergebnis. In den drei Monaten bis Ende September stieg der operative Gewinn im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 17,4 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro). Das ist viel mehr als Analysten erwartet hatten.

ROUNDUP: Apple mit hohem Milliardengewinn trotz EU-Steuernachzahlung

CUPERTINO - Apple hat im vergangenen Quartal trotz der riesigen Steuernachzahlung in Irland einen Gewinn von 14,7 Milliarden Dollar verbucht. Das war zugleich ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu schwarzen Zahlen von fast 23 Milliarden Dollar vor einem Jahr.

Reckitt erringt ersten US-Gerichtserfolg rund um Babynahrung - Aktie zieht an

LONDON/ST. LOUIS - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt hat im juristischen Streit um angebliche Gesundheitsgefahren seiner Spezialbabynahrung vor US-Gerichten einen ersten Erfolg erzielt. Geschworene in einem Verfahren vor einem Bundesstaatsgericht in St. Louis (Missouri) sprachen Reckitts US-Tochter Mead Johnson sowie den Konkurrenten Abbott Laboratories am Donnerstag von dem Vorwurf frei, dass die Unternehmen bestimmte Gesundheitsrisiken von Babynahrung verschwiegen hätten. Dabei geht es um den Verdacht, die in der Intensivpflege für Neugeborene eingesetzte Spezialnahrung könne eine schwerwiegende Darmerkrankung (NEC - Nekrotisierende Enterokolitis) auslösen. Die Reckitt-Aktie gewann am Freitagvormittag in London 11 Prozent.

ROUNDUP: Fielmann wächst dank US-Zukäufen - Aktie unter Druck

HAMBURG - Der Optikerkonzern Fielmann verzeichnet dank seiner jüngsten Zukäufe in den USA weiter eine schwungvolle Entwicklung. Zudem wirkt sich das laufende Kostensparprogramm positiv auf das Ergebnis aus. Im wichtigen deutschen Markt hinkt das Wachstum jedoch wegen einer mauen Konsumstimmung hinterher und fällt schwächer aus. Der Konzern bekräftigte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Boeing bietet streikenden Arbeitern nun 38 Prozent mehr Geld

SEATTLE - Boeing macht den nächsten Anlauf, den Streik zehntausender Arbeiter mit einem besseren Angebot zu beenden. Der kriselnde Flugzeugbauer bietet nun unter anderem eine Einkommenserhöhung von 38 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren. Die Gewerkschaft IAM will ihre rund 33.000 Mitglieder am Montag über den Vorschlag abstimmen lassen.

US-Ölkonzern Chevron verdient mehr als erwartet

SAN RAMON - Der US-Ölkonzern Chevron hat dank ausgeweiteter Förderung im dritten Quartal mehr verdient als gedacht. Je Aktie machte Chevron um Sonderposten bereinigt 2,51 Dollar Gewinn, wie das Unternehmen am Freitag im kalifornischen San Ramon mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 2,40 Dollar gerechnet. Die europäischen Konkurrenten Shell , BP und Totalenergies hatten in dieser Woche durchwachsene Resultate vorgelegt. US-Rivale ExxonMobil übertraf hingegen mit seinen Zahlen vor dem Wochenende ebenfalls die Erwartungen. Die Chevron-Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent an.

