ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Korrektur vorerst gestoppt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt schwache Dax hat sich am Freitag gefangen. Der deutsche Leitindex notierte in der ersten Handelsstunde mit plus 0,30 Prozent bei 19.134 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,32 Prozent auf 26.412 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,4 Prozent hinauf.

Am Donnerstag war der Dax zeitweise bis auf fast 19.000 Punkte gefallen. Im Bereich der runden Marke fing er sich dann - wie bereits Anfang Oktober. Die 50-Tage-Durchschnittslinie für den mittelfristigen Trend hielt. Die Charttechniker der UBS werten dies zunächst positiv. Für neue Impulse nach oben müsse der Dax nun die offene Kurslücke vom Vortag schließen und dabei über die 19.250er-Marke zurückkehren.

Insgesamt ist am Markt vor wichtigen Ereignissen in den USA eine hohe Unsicherheit spürbar. Am frühen Nachmittag steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober auf dem Programm. Am nächsten Dienstag findet in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahl statt und am Donnerstag gibt die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsentscheidung bekannt.

"Die Wall Street wünscht sich eine weitere Zinssenkung zwei Tage nach der Wahl", kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Deshalb sollten zu starke Zahlen vom Arbeitsmarkt den jüngsten Auftrieb der Renditen am Anleihemarkt nicht bestätigen und schon gar nicht beschleunigen, schrieb er.

Am deutschen Markt verloren am Freitag die Papiere der Optikerkette Fielmann nach Quartalszahlen mehr als 7 Prozent. "Enttäuschend - unter unseren Erwartungen und denen des Marktes", lautete das Fazit der Baader Bank.

Hellofresh sprangen um mehr als 10 Prozent in die Höhe nach einer Hochstufung auf "Overweight" und einer Kursziel-Verdoppelung auf 14 Euro durch die US-Bank JPMorgan. Die Kurslücke vom März ist nun fast geschlossen.

Aixtron sanken um 4,6 Prozent. Jefferies hatte die Kaufempfehlung für die Titel des Chipindustrie-Ausrüsters gestrichen. Lufthansa gaben um 2 Prozent nach, hier hatte die HSBC ihr Kauvotum kassiert./ajx/stk