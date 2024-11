DAX-FLASH: Wenig bewegter Wochenauftakt im Angesicht der US-Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag vor der US-Wahl dürften sich die Anleger am Montag bei deutschen Aktien bedeckt halten. Am Freitag hatte es eine Erholungsrally gegeben, doch der Dax dürfte es nun zunächst schwer haben, an diese anzuknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Zähler höher auf 19.268 Punkte.

Kurz vor dem Showdown um die künftige US-Präsidentschaft mangelt es den Anlegern vorerst an Risikobereitschaft - auch wegen mangelnder Impulse, die auch nicht von den US-Börsen kamen. Deren Freitagsgewinne war der Dax vor dem Xetra-Schluss mehr oder weniger schon mitgegangen. Mit den Resultaten von Amazon und Intel im Rücken hatte die Wall Street zugelegt und einen schwachen Jobbericht verdrängt, der als nur schwer auszuwerten galt.

Auch was die Berichtssaison und die Konjunkturagenda betrifft, wird es ein relativ ruhiger Wochenauftakt, bevor am Dienstag die Wahlurnen in den USA geöffnet werden. Laut dem Strategen Mislav Matejka von JPMorgan setzen Anleger bereits auf eine Rückkehr von Donald Trump ins Präsidentenamt, auch wenn das Rennen zuletzt noch einmal enger geworden sei. Ein Trump-Sieg könne also aus Marktsicht lediglich die Erwartungen erfüllen, während ein Erfolg von Konkurrentin Kamala Harris zunächst vor allem eine steigende Unsicherheit über die Entwicklung der Unternehmensbesteuerung mit sich bringe./tih/stk