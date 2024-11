Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,13 Prozent auf 131,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,42 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen warten die Anleger ab. "Der Ausgang der morgigen US-Präsidentschaftswahlen wird das Marktgeschehen über die verschiedenen Assetklassen hinweg in dieser Woche dominieren", schreiben Experten der Dekabank. Derzeit sei ein Wahlsieg von Donald Trump das Hauptszenario an den Finanzmärkten. Im weiteren Wochenverlauf steht zudem noch am Donnerstag die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Hier wird eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone hat sich im Oktober etwas erholt. Die Daten bewegten jedoch kaum. Es handelte sich lediglich um eine zweite Schätzung. Eine Erstschätzung wurde nur geringfügig nach oben revidiert./jsl/jkr/stk