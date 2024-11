dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert - Warten auf US-Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Am Tag vor der US-Wahl dürften sich die Anleger am Montag bei deutschen Aktien bedeckt halten. Am Freitag hatte es eine Erholungsrally gegeben, doch der Dax dürfte es nun zunächst schwer haben, an diese anzuknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Zähler höher auf 19.268 Punkte. Kurz vor dem Showdown um die künftige US-Präsidentschaft mangelt es den Anlegern vorerst an Risikobereitschaft - auch wegen mangelnder Impulse, die auch nicht von den US-Börsen kamen. Deren Freitagsgewinne war der Dax vor dem Xetra-Schluss mehr oder weniger schon mitgegangen. Mit den Resultaten von Amazon und Intel im Rücken hatte die Wall Street zugelegt und einen schwachen Jobbericht verdrängt, der als nur schwer auszuwerten galt.

USA: - GEWINNE - Nach drei Verlusttagen hat es am Freitag an der Wall Street einen Erholungsversuch gegeben. Konnten unter den Tech-Riesen in den vergangenen Tagen weder Alphabet , Meta noch Microsoft mit ihren Resultaten für positive Impulse sorgen, so gelang dies am Freitag Amazon und Intel . Die Kurse stiegen trotz mehrerer schwacher Wirtschaftsdaten, wenngleich der Schwung im Verlauf etwas nachließ. Nach einem Spitzenplus von 1,3 Prozent schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial noch 0,69 Prozent höher bei 42.052,19 Punkten. Er glich das bisher aufgelaufene Wochenminus fast wieder aus. Übrig bleib ein Abschlag von 0,15 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,41 Prozent auf 5728,80 Punkte zu. Auch der tags zuvor abgerutschte Nasdaq 100 erholte sich, indem er 0,72 Prozent auf 20.033,14 Zähler gewann. Der stark von Technologiewerten geprägte Index kehrte damit wieder über die Marke von 20.000 Punkten zurück, auch wenn aus der Riege der großen Tech-Werte die Apple -Aktie schwächelte.

ASIEN: - CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS; FEIERTAG IN TOKIO - In Asien haben die wichtigsten geöffneten Aktienmärkte zum Wochenauftakt größtenteils zugelegt. Die Märkte in China, Hongkong und Südkorea waren im Plus. Verluste gab es dagegen in Indien. In Japan wird am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel knapp ein Prozent zu. Beim Hang Seng in der Sonderverwaltungsregion Hongkong fielen die Gewinne mit rund 0,2 Prozent etwas geringer aus.

DAX 19254,97 0,93% XDAX 19205,43 0,58% EuroSTOXX 50 4877,75 1,04% Stoxx50 4360,97 1,06% DJIA 42052,19 0,69% S&P 500 5728,80 0,41% NASDAQ 100 20033,14 0,72%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,77 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0896 0,58% USD/Yen 151,88 -0,71% Euro/Yen 165,49 -0,15%

ROHÖL:

Brent 74,35 +1,26 USD WTI 70,77 +1,28 USD

