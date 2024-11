Zalando fester - Experte: Anleger schielen auf Ausschüttung

Die Quartalszahlen des Online-Modehändlers Zalando sind am Dienstagmorgen an der Börse gut angekommen. Mit einem Kursplus von 1,5 Prozent auf 28,50 Euro auf den Xetra-Schluss vom Vortag setzten sich die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate an die Spitze des Dax.

Gestiegene Verkaufspreise hätten sich positiv auf die Bruttomarge ausgewirkt, schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank in einer ersten Einschätzung. Der Online-Händler habe das Betriebskapital effizient eingesetzt, wodurch die Barmittel auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen seien.

Angesichts voraussichtlich geringerer Kapitalausgaben in der Zukunft könnten Anleger daher nun auf Ausschüttungen schielen.