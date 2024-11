ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Asos auf 'Sell' - Ziel 410 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 410 Pence auf "Sell" belassen. Der währungsbereinigte Umsatz habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Richard Edwards am Dienstagmorgen nach dem Geschäftsbericht. Der Vorsteuergewinn habe sie aber erfüllt und auch das operative Ergebnisziel für 2025 entspreche dem Konsens./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 08:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben