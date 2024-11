Kanzleramtschef führte Gespräche in China

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt hat in China an dem sogenannten Deutsch-Chinesischen Sicherheitsdialog teilgenommen.

Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag in Berlin mit. Die Gespräche von Bundesbeamten mit dem Leiter der Zentralen Kommission für Politik und Recht, Chen Wenqing, sowie chinesischen Beamten hätten am Montag in Xian stattgefunden. Es war das fünfte Treffen im Rahmen dieses Dialogs seit 2016. Themen seien "bilaterale und internationale Sicherheitsthemen" gewesen.

Details wurden nicht bekannt. Es dürfte aber auch um die Frage einer chinesischen Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine und die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland gegangen sein. Die Bundesregierung und die EU haben China mehrfach aufgefordert, Russland weder Waffen noch Dual-Use-Güter zu liefern, die das Land bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verwenden könnte.

Der Regierungssprecher verwies auf die China-Strategie der Bundesregierung. Diese sieht einerseits vor, Abhängigkeiten von China zu verringern, andererseits aber über mehrere Konsultationsformate im Gespräch zu bleiben. China ist zusammen mit den USA wichtigster Handelspartner Deutschlands.

