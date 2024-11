Krones verdient operativ mehr als erwartet

Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones hat im dritten Quartal seinen Umsatz und Gewinn erneut gesteigert. Während der Erlös im Rahmen der Erwartungen ausfiel, übertraf das operative Ergebnis die Schätzungen der Analysten. Das im MDax notierte Unternehmen bestätigte zudem die Prognose.

In den Monaten Juli bis September legte der Erlös unter anderem wegen eines Zukaufs um 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Neutraubling mitteilte. Ein Teil des Anstiegs gehe dabei auf den Kauf von Netstal Maschinen zurück. Das Ergebnis des übernommenen Unternehmens fließt seit Ende März dieses Jahres in die Bilanz ein.

Zudem profitierte das Unternehmen von einer besseren Verfügbarkeit von Materialien. Im Vorjahr hatte noch die zeitweise knappe Versorgung mit Elektrokomponenten die Produktionsleistung negativ beeinflusst.

Noch besser lief es für das Unternehmen beim operativen Ergebnis. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um knapp 22 Prozent auf fast 135 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 9,5 Prozent im Vorjahr auf 10,2 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von knapp 66 Millionen Euro und damit rund ein Fünftel mehr als im Vorjahr.