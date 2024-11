WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 19. November 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (10.00 h Analystencall) 06:45 DEU: Evotec, 9Monatszahlen (13.00 h Webcast) und Capital Markets Day 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen (8.00 h Analystencall, 10.15 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (7.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (8.15 h Pressecall, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lastminute, Q3 Trading Update 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (10.30 h Pk, 9.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 h Pk, 10.15 h Analystencall) 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call, 14.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Elmos, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bike24, Q3-Zahlen 07:30 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen (13.00 h Analystencall) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 15.00 h Analystencall) 08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cherry, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen 22:05 USA: Adtran, Q3-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen USA: American Electric Power, Q3-Zahlen USA: Lyft, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/24 15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag + Regierungsbefragung mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) + 15.40 Aktuelle Stunde zum Regierungskurs in der Wirtschaftskrise (auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion) DEU: Beginn Energieminister-Konferenz, Brunsbüttel DEU: 3. Lausitzforum 2038 im Kulturhaus der BASF Schwarzheide mit Ausblick auf den Strukturwandel in der Region, Schwarzheide 08:00 Destatis: Unternehmensverflechtungen in der Landwirtschaft, Jahr 2022 09:00 DEU: Ifo-Branchen-Dialog - Vortrag Clemens Fuest: «Europa in der Mitteltechnologiefalle» mit BIHK-Präsident Klaus Josef Lutz, München + 10.30 Paneldiskussion «Erfolgsfaktor KI - Hürden überwinden, Chancen nutzen» 09:00 DEU: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellt Jahresbericht 2023 vor 09:00 DEU: Fortsetzung Automobilkongress «Automotive Forum Zwickau», Zwickau 09:00 DEU: Pressereise der Europäischen Kommission «EU-Förderung in Sachsen - Erfolgreiche Projekte für den Strukturwandel», Leipzig 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Corona-Beihilfen für die rumänische Fluglinie Tarom, Luxemburg 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum SSA-Anleihenkartell, Luxemburg 10:00 DEU: Destatis: Pressekonferenz - Leben in Deutschland: Sozialbericht 2024 (Datenreport) 10:00 DEU: Feierliche Eröffnung neue Deutschland-Zentrale Lebensmittelkonzern Nestlé mit dem Frankfurter OB Mike Josef (SPD) und dem Vorstandsvorsitzenden Alexander von Maillot. Rund 1500 Beschäftigte arbeiten in der Zentrale, Frankfurt 10:30 DEU: Weihnachts-Pk 2024 Handelsverband Deutschland (HDE) mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Berlin 12:45 DEU: Diskussion Hertie School zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihres Binnenmarktes mit CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidat, Friedrich Merz, und dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta 16:30 DEU: Steuerzahlerkongress des Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. DEU: Politischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure + 19.00 Grußwort Bundesjustizminister Marco Buschmann CHN: Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) USA: Nach der Präsidentschaftswahl in den USA + 21.00 Pressekonferenz internationale Wahlbeobachter in Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Umsatz (detailliert) 06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 h Call) 07:00 DEU: Rational, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Vontobel, Q3-Zahlen (detailliert) und Investor Day 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h PK, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen (14.00 h Analysten- und Pressecall) 07:30 DEU: Manz, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dürr, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 h Pk) 07:30 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 07:50 DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3-Umsatz 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Mazda, Q2-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Pk zu den Q3-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen 14:30 NLD: NXP Semiconductors, Investor Day 14:30 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen FRA: Legrand, Q3-Zahlen ITA: Pirelli, Q3-Zahlen ITA: Leonardo, Q3-Zahlen NLD: Euronext, Q3-Zahlen PRT: EDP, Q3-Zahlen USA: Hershey, Q3-Zahlen USA: Moderna, Q3-Zahlen USA: Pinterest, Q3-Zahlen USA: Halliburton, Q3-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 10/24 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 9/24 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/24 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/24 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/24 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/24 (endgültig) 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 h Pk) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/24 SONSTIGE TERMINE CHN: Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) 08:00 Destatis: Zur Heizsaison: Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Heizungsarten in Wohngebäuden und finanzielle Fähigkeit zum angemessenen Heizen, September 2024 und Jahre 2020-2023 09:00 DEU: BGH entscheidet zu Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker 09:30 DEU: Euroforum Jahrestagung zum Thema Baufinanzierung, Düseldorf 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Klage von Ryanair gegen Corona-Beihilfen für Finnair 10:00 DEU: AI Conference «Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Nachhaltigkeit?» des Bundesumweltministeriums, Berlin 10:00 DEU: Forum Bilanzkontrolle und Corporate Reporting der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt DEU: Sozialgipfel der INSM, Berlin + 11.00 Keynote Bundesfinanzminister Christian Lindner 12:00 DEU: Virtuelles Pressegespräch VCI zur Vorstellung zweier Studien über Auswirkungen der Krisen auf die Transformation der Chemie, Frankfurt DEU: VDA Mitgliederversammlung u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner 19:00 DEU: David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, hält Europa-Rede 2024, Berlin DEU: Forum der Betriebsräte der Deutschen Telekom AG mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin DEU: Transformationskongress «Engineering Zeitenwende» des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, Berlin DEU: Fortsetzung Energieminister-Konferenz, Brunsbüttel HUN: Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, Budapest --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen (9.30 h Webcast) 07:00 CHE: Züblin, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen 07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Euronext, Investor Day 08:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen 14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen ITA: Piaggio, Q3-Zahlen USA: Baxter International, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 JPN: Frühindikatoren 9/24 (vorläufig) 07:00 FIN: Industrieproduktion 9/24 08:00 DEU: Inlandstourismus 9/24 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/24 08:45 FRA: Handelsbilanz 9/24 09:00 AUT: Industrieproduktion 9/24 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/24 10:00 ITA: Industrieproduktion 9/24 11:00 GRC: Industrieproduktion 9/24 11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/24 12:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/24 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/24 (vorab) SONSTIGE TERMINE CHN: Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) 08:30 DEU: Abschluss der Energieminister-Konferenz, Brunsbüttel ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/24 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen (detailliert) 07:10 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Qbeyond, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Hawesko, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Elmos Semiconductor, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/24 00:50 JPN: Handelsbilanz 9/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Eröffnung neue Helios Klinik Wiesbaden + 09.30 Pk Betreiber Fresenius, u.a. mit Vorstandsmitglied Robert Möller und Prof. Michael Stumpf, Ärztlicher Direktor Helios HSK + 11.00 Festakt zur Eröffnung 14:00 DEU: BGH prüft Ansprüche von Facebook-Nutzern nach Datendiebstahl (sog. Scraping) DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf AZE: Beginn Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (14.00 h Analysten- und Pressecall) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:30 DEU: SAF-Holland, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystencall)) 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q3-zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen 07:40 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Medios, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen 08:00 DEU: PVA Tepla, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Leifheit, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Secunet, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen 10:00 CHE: Temenos Group, Capital Markets Day 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 22:05 IRL: Flutter Entertainment, Q3-Umsatz 22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Alcon, Q3-Zahlen DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen ESP: ACS, Q3-Zahlen GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Event ITA: De Longhi, Q3-Zahlen USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen USA: Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/24 08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/24 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturumfrage 11/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Die Welt im Umbruch - was tun?» u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht und Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Berlin 10:00 DEU: Dehoga Branchentag u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, Berlin 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Solidaritätszuschlag ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.30 h Analystencall) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/24 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen 08:00 DEU: RTL, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum dritten Quartal vor 17:45 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Nexans, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/24 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q3/24 08:00 ROU: Industrieproduktion 9/24 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/24 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/24 14:30 USA: Realeinkommen 10/24 17:00 RUS: BIP Q3/24 (vorab) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/24 SONSTIGER TERMINE 11:00 DEU: Pk im Vorfeld der Autosport und Tuningmesse «Essen Motor Show» (30.11.-8.12.) ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen (13.30 h Analystencall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Cewe, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Q3-Zahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (8.30 h Analystencall) 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Scor, Q3-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MBB, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen 12:00 FRA: Thales, Capital Markets Day 16:30 DEU: Biontech, 'Innovation Series Day' zu Forschung & Entwicklung per Webcast 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen 18:10 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BayernLB, Q3-Zahlen NLD: ASML Holding, Investor Day SWE: Volvo AB, Capital Markets Day USA: Applied Materials, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/24 08:00 GBR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Handelsbilanz 9/24 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/24 (vorab) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/24 08:00 ROU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 09:30 NLD: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Haushalt 2025 09:00 DEU: Pressebriefing IAA Mobility 2025, München 09:15 DEU: Jubiläums-Veranstaltung Fraport «Standortfaktor Luftfahrt - 100 Jahre Flughafengeschichte Frankfurt» 10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Genehmigung des LNG-Terminals im Hafen Lubmin, Leipzig 11:00 DEU: Pk Bankhaus Metzler: «Investment-Strategie 2025» u.a. mit dem Chef der Privatbank, Gerhard Wiesheu, Frankfurt 18:00 DEU: Willy-Brandt-Gespräch 2024: «Der Westen» in der Krise? Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach der US-Präsidentschaftswahl u.a. mit dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, dem US-amerikanischen Historiker Michael Kimmage, Berlin ECU: 29. Iberoamerika-Gipfel, Cuenca Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas, Spaniens und Portugals ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Vallourec, Q3-Zahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: AstraZeneca, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/24 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/24 05:30 JPN: Dienstleitungsindex 9/24 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/24 05:30 JPN: Industrieproduktion 9/24 (endgültig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 10/24 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 10/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 09:00 CHE: Seco: Schnellschätzung BIP Q3/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 11/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/24 15:15 USA: Industrieproduktion 10/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/24 16:00 USA: Lagerbestände 9/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Weiterer Industriegipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin 11:00 EU-Kommission legt Herbstprognose für die Wirtschaft vor BEL: Treffen der Finanzminister der Mitgliedsländer zum EU-Haushalt, Brüssel 15:00 PER: Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Lima ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q4-Umsatz DEU: Rheinmetall, Capital Markes Day FRA: Vivendi, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/24 08:30 CHE: BFS: Industrie- und Bauproduktion Q3/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 9/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/24 16:00 USA: NAHB-Index 11/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Daimler Buses eMobility Days 2.0 + 08.30 Hybrid-Pk Till Oberwörder, CEO Daimler Buses, u.a. zu Vorstellung eines neuen elektrisch angetriebenen Busses und Neuigkeiten zur Weiterentwicklung der Batterie-Technologie für Stadtbusse 09:00 DEU: «Euro Finance Week», Frankfurt 10:00 DEU: Airbus übergibt den ersten von 62 bestellten Hubschraubern H145M an die Bundeswehr, Donauwörth BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Agrarminister, Brüssel 15:00 BRA: Beginn eines zweitägigen G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Themen unter anderem: Ukraine-Krieg, Situation im Nahen Osten, Kampf gegen den Klimawandel, Verfassung der Weltwirtschaft DEU: "Euro Finance Week", Frankfurt Zur Eröffnungskonferenz werden als Rednerinnen und Redner u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, die Deutschland-Chefin der Unicredit, Marion Höllinger, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic plc, Q2-Zahlen 08:30 CHE: Nestle, Capital Markets Day 09:00 ESP: CaixaBank, Investor Day 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 10:00 DEU: Sto, Q4-Umsatz 11:00 CHE: Swiss Re, Global Economic and Insurance Market Outlook 2025/26 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 20:00 USA: Qualcomm, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Symrise, Capital Markets Day CHE: SGS, Capital Markets Day FRA: Vivendi, Capital Markets Day Tag 2 von 2 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day NOR: Schibsted, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 10/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/24 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pressegespräch DWS: Marktausblick 2025 (hybrid), Frankfurt/M. AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku BEL: EU-Verteidigungsministertreffen, Brüssel 15:00 BRA: Abschluss des zweitägigen G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi