EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Neunmonatsbericht 2024

München, 6. November 2024 – Die Cherry SE hat heute den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht.

Umsatz nach neun Monaten mit 84,2 Mio. Euro um knapp 5 % unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums von 88,6 Mio. Euro

Umsatz im dritten Quartal 2024 mit 22,6 Mio. Euro um 17 % unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals von 27,3 Mio. Euro aufgrund von Konsumzurückhaltung im Heimatmarkt sowie Strukturschwäche im Geschäft mit Peripheriegeräten

Bereinigte EBITDA-Marge nach neun Monaten bei -0,8 % (Vorjahr: 2,2 %)

Bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal bei -13,7 % (Vorjahr: -4,6 %) aufgrund fehlender Fixkostendeckung aus den Geschäftsbereichen Gaming & Office Peripherals sowie Components

Segment Digital Health & Solutions mit unverändert erfreulichem Wachstum sowie einen Ergebnisbeitrag von über 2 Mio. Euro im dritten Quartal

Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete die Cherry SE einen Umsatz von 22,6 Millionen Euro und lag damit 17 % unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals von 27,3 Millionen Euro. Der Rückgang ist neben Struktur- und Managementproblemen im Segment Gaming & Office Peripherals insbesondere auf die rückläufige Wirtschaftstätigkeit und negative Verbraucherstimmung im deutschen Markt zurückzuführen, welche die gewerblichen und privaten Kaufentscheidungen für dieses Segment verlangsamt haben. Die negativen Auswirkungen zeigten sich auch in der Profitabilität: Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte -13,7 % im Vergleich zu –4,6 % im dritten Quartal des Vorjahres. Diese Margenentwicklung spiegelt die geringere Fixkostendeckung aufgrund rückläufiger Umsätze wider und markiert den Anpassungsbedarf in verschiedenen Geschäftsbereichen, um künftig nachhaltiges und profitables Wachstum zu sichern.

Auch das Segment Components verzeichnete, bedingt durch Umsatzverschiebungen, ein leicht niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr. Der Bereich Digital Health & Solutions hingegen, der im Vergleichsquartal des Vorjahres noch Verluste schrieb, konnte im dritten Quartal 2024 einen positiven Ergebnisbeitrag von über 2 Mio. Euro verbuchen.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

