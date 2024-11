EQS-News: ZEAL weiter auf Wachstumskurs: Neukunden, Umsatz und Ergebnis erheblich gesteigert, Prognose angehoben

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Aktienrückkauf

ZEAL weiter auf Wachstumskurs: Neukunden, Umsatz und Ergebnis erheblich gesteigert, Prognose angehoben



06.11.2024

ZEAL weiter auf Wachstumskurs: Neukunden, Umsatz und Ergebnis erheblich gesteigert, Prognose angehoben

Konzernumsatz wächst im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41 % auf € 121,0 Millionen

EBITDA wächst um 51 % auf € 35,0 Millionen

Rekordzahl von 807 Tausend Neukunden in den ersten neun Monaten dieses Jahres

ZEAL hebt infolge der Geschäftsentwicklung die Prognose für Umsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 an

Erfolgreicher Start der neuen Soziallotterie Traumhausverlosung

Einziehung sämtlicher eigener Aktien beschlossen

Aktienrückkaufangebot im Umfang von bis zu € 25,0 Millionen angekündigt

Hamburg, 6. November 2024. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA ein deutliches Wachstum erzielt. Der Konzernumsatz stieg um 41 % auf € 121,0 Millionen (2023: € 86,0 Millionen). Das EBITDA wuchs sogar stärker als der Umsatz und stieg um 51 % auf € 35,0 Millionen (2023: € 23,2 Millionen).



„Wir sind stolz auf unsere ausgezeichnete Geschäftsentwicklung seit Jahresbeginn, die sich in einem deutlichen Wachstum von Umsatz, EBITDA und Neukundenakquise zeigt. Die Effizienzsteigerungen und Skaleneffekte unseres Geschäftsmodells schlagen sich in einer überproportional gestiegenen Profitabilität nieder. Obwohl die Jackpotlage im dritten Quartal weniger vorteilhaft als zu Beginn des Jahres war, konnten wir den Umsatz aus Lotterien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42 % deutlich steigern. Ein weiteres Highlight des dritten Quartals war der Start unserer neuen Soziallotterie Traumhausverlosung, die unsere Erwartungen deutlich übertroffen hat“, sagt Sebastian Bielski, CFO von ZEAL.



Umsatz aus Lotterien wächst um 35 %

Die positive Umsatzentwicklung von ZEAL in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ist hauptsächlich auf die starke Entwicklung des Lotteriegeschäfts zurückzuführen: Die Umsatzerlöse aus Lotterien kletterten um 35 % auf € 107,6 Millionen (2023: € 79,4 Millionen) und das Transaktionsvolumen aus Lotterien wuchs um 17 % auf € 743,1 Millionen (2023: € 633,2 Millionen). Dieses Wachstum ist auf den Anstieg der durchschnittlichen Anzahl aktiver Kunden pro Monat (1.347 Tausend) um 17 % zurückzuführen. Das durchschnittliche Transaktionsvolumen pro aktivem Nutzer entsprach dem Vorjahresniveau. Darüber hinaus konnte ZEAL die Bruttomarge durch einen veränderten Produktmix und Margenoptimierungen um zwei Prozentpunkte auf 14,5 % verbessern (2023: 12,5 %).



Starkes Ergebnis durch Rekord-Kundenwachstum und gesunkene Akquisitionskosten

ZEAL hat seine Kundenbasis seit Beginn des Jahres erneut deutlich erweitert. Die Anzahl registrierter Neukunden stieg um 56 % auf 807 Tausend (2023: 518 Tausend), einen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte von ZEAL. Im dritten Quartal 2024 konnte ZEAL 28 % mehr Neukunden gewinnen, wobei Maximalhöhen der Jackpots beim Eurojackpot und Lotto 6aus49 im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum ausblieben. Die erfolgreiche Neukundenakquise führte dank effizienterer Marketingmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einem Rückgang der Akquisitionskosten je registriertem Neukunden (Cost per Lead, CPL) um 24 % auf € 35,54 (2023: € 46,81).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 29 % auf € 63,2 Millionen (2023: € 48,8 Millionen). Wegen der strategischen Entscheidung des Unternehmens, die im ersten Halbjahr 2024 gute Jackpotlage für ein beschleunigtes und effizientes Kundenwachstum zu nutzen, nahmen die Marketingaufwendungen in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 % auf € 36,9 Millionen zu (2023: € 30,7). Die höheren direkten Kosten des Geschäftsbetriebs von € 12,4 Millionen (2023: € 8,6 Millionen) sind auf die jeweils gestiegenen Zahlungsabwicklungskosten, Kundenidentifikationskosten sowie Provisionen an externe Entwickler für die Erweiterung des Games-Portfolios zurückzuführen.



Das EBITDA nahm aufgrund von Effizienzsteigerungen und weiteren Skaleneffekten im Verhältnis zum starken Umsatzwachstum überproportional zu und lag in den ersten drei Quartalen 2024 mit € 35,0 Millionen 51 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums (2023: € 23,2 Millionen). Das EBIT übertraf mit € 28,9 Millionen den Vorjahreswert (2023: € 16,6 Millionen) sogar um 74 %.



Prognose angehoben

Aufgrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024 hat ZEAL die am 20. März 2024 veröffentlichte Prognose im Oktober angehoben. In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen – insbesondere der weiteren Jackpot-Entwicklung – rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 nunmehr mit Umsatzerlösen zwischen €158 Millionen und € 168 Millionen (bisher: € 140 Millionen bis € 150 Millionen). Für das EBITDA erwartet ZEAL eine Bandbreite von € 42 Millionen bis € 46 Millionen (bisher: € 38 Millionen bis € 42 Millionen).



Erste Traumhausverlosung in Deutschland

ZEAL hat am 1. August 2024 mit der Traumhausverlosung die erste Verlosung einer Bestandsimmobilie in Deutschland gestartet. Das erste Traumhaus an der Ostsee wurde am 4. November 2024 verlost, direkt im Anschluss startete die Verlosung des zweiten Hauses an der Flensburger Förde. Die Nachfrage während des gesamten ersten Verlosungszeitraums lag deutlich über den Erwartungen.



Squeeze-out der LOTTO24 AG abgeschlossen

ZEAL hat mit dem Erwerb der verbleibenden Aktien der LOTTO24 AG einen wichtigen Meilenstein für die Optimierung der Konzernstruktur erreicht. Die ordentliche Hauptversammlung der LOTTO24 AG hat am 27. August 2024 die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der LOTTO24 AG auf die ZEAL Network SE gegen Zahlung einer Barabfindung in Höhe von € 479,25 je Aktie beschlossen. Der Squeeze-out wurde am 8. Oktober 2024 in das Handelsregister eingetragen und am 16. Oktober 2024 vollzogen. ZEAL besitzt nunmehr 100 % der LOTTO24-Aktien und hat der außerordentlichen Hauptversammlung von ZEAL am 15. November 2024 den Abschluss von Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen zwischen ZEAL und der LOTTO24 AG vorgeschlagen.



Einziehung eigener Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat von ZEAL haben beschlossen, sämtliche 733.851 derzeit von ZEAL gehaltenen eigenen Aktien einzuziehen und das Grundkapital der Gesellschaft entsprechend herabzusetzen. Die Einziehung und Kapitalherabsetzung betrifft ca. 3,28 % des derzeitigen Grundkapitals.



Öffentliches Aktienrückkaufangebot angekündigt

ZEAL hat heute angekündigt, bis zu 568.181 eigene Aktien zu einem Preis von € 44,00 je Aktie im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots zurückzukaufen, dies entspricht bis zu 2,62 % des Grundkapitals von ZEAL nach Durchführung der vorstehend beschriebenen Kapitalherabsetzung. Das Aktienrückkaufangebot hat damit ein Volumen von bis zu € 25 Millionen und wird unter Ausnutzung bestehender Kreditlinien finanziert. Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot beginnt am 18. November 2024 und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, am 29. November 2024. Der erneute Aktienrückkauf dient der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft. Es ist beabsichtigt, die im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen. Die weiteren Einzelheiten des Rückkaufangebots sind in der Angebotsunterlage enthalten, die am 18. November 2024 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.zealnetwork.de) im Abschnitt "Investoren / Aktienrückkauf 2024" sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden wird.





Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 feiert die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.



Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

