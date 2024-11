Nasdaq-100 Index® - Droht ein Doppeltop?

Die letzten beiden Handelswochen hat der Nasdaq-100® jeweils Außenstäbe ausgeprägt. Mit anderen Worten: Die letzten beiden Handelswochen brachten jeweils ein höheres Hoch und ein tieferes Tief als in der Vorperiode. Im Dunstkreis der 20.000er-Marke nimmt damit die Schwankungsbreite zu – ein Verhaltensmuster, welches eine Zunahme der Unsicherheit signalisiert und sehr gut ins Umfeld der US-Präsidentschaftswahl passt. Übergeordnet fällt auf, dass das Allzeithoch des Technologiebarometers bei 20.691 Punkten mittlerweile von Mitte Juli stammt. Mit dem jüngsten Verlaufshoch (20.600 Punkte) wurde dieses Rekordlevel nicht mehr ganz erreicht, wodurch sich derzeit eine latente Doppeltop-Gefahr ergibt. Das Risiko einer oberen Trendwende würde zunehmen, wenn die US-Technologietitel die horizontale Haltezone zwischen knapp 20.000 und 19.500 Punkten unterschreiten (siehe Chart). In diesem Kontext sollten Anlegerinnen und Anleger den MACD beachten, denn der Trendfolger droht gerade ein negatives Schnittmuster zu generieren. Zurück in der Erfolgsspur sind die US-Technologietitel dagegen bei einem Anstieg über die Marke von 20.600/20.691 Punkten, denn dann wäre die Gefahr einer oberen Umkehr gebannt.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.