TAGESVORSCHAU: Termine am 6. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 6. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen (8.00 h Analystencall, 10.15 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (7.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (8.15 h Pressecall, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lastminute, Q3 Trading Update 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (10.30 h Pk, 9.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 h Pk, 10.15 h Analystencall) 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call, 14.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Elmos, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bike24, Q3-Zahlen 07:30 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen (13.00 h Analystencall) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 15.00 h Analystencall) 08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cherry, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Evotec, Telefonkonferenz zu 9M-Zahlen 17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen 22:05 USA: Adtran, Q3-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen USA: American Electric Power, Q3-Zahlen USA: Lyft, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/24 15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag + Regierungsbefragung mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) + 15.40 Aktuelle Stunde zum Regierungskurs in der Wirtschaftskrise (auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion) DEU: Beginn Energieminister-Konferenz, Brunsbüttel DEU: 3. Lausitzforum 2038 im Kulturhaus der BASF Schwarzheide mit Ausblick auf den Strukturwandel in der Region, Schwarzheide 08:00 Destatis: Unternehmensverflechtungen in der Landwirtschaft, Jahr 2022 09:00 DEU: Ifo-Branchen-Dialog - Vortrag Clemens Fuest: «Europa in der Mitteltechnologiefalle» mit BIHK-Präsident Klaus Josef Lutz, München + 10.30 Paneldiskussion «Erfolgsfaktor KI - Hürden überwinden, Chancen nutzen» 09:00 DEU: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellt Jahresbericht 2023 vor 09:00 DEU: Fortsetzung Automobilkongress «Automotive Forum Zwickau», Zwickau 09:00 DEU: Pressereise der Europäischen Kommission «EU-Förderung in Sachsen - Erfolgreiche Projekte für den Strukturwandel», Leipzig 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Corona-Beihilfen für die rumänische Fluglinie Tarom, Luxemburg 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum SSA-Anleihenkartell, Luxemburg 10:00 DEU: Destatis: Pressekonferenz - Leben in Deutschland: Sozialbericht 2024 (Datenreport) 10:00 DEU: Feierliche Eröffnung neue Deutschland-Zentrale Lebensmittelkonzern Nestlé mit dem Frankfurter OB Mike Josef (SPD) und dem Vorstandsvorsitzenden Alexander von Maillot. Rund 1500 Beschäftigte arbeiten in der Zentrale, Frankfurt 10:30 DEU: Weihnachts-Pk 2024 Handelsverband Deutschland (HDE) mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Berlin 12:45 DEU: Diskussion Hertie School zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihres Binnenmarktes mit CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidat, Friedrich Merz, und dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta 16:30 DEU: Steuerzahlerkongress des Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. DEU: Politischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure + 19.00 Grußwort Bundesjustizminister Marco Buschmann CHN: Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) USA: Nach der Präsidentschaftswahl in den USA + 21.00 Pressekonferenz internationale Wahlbeobachter in Washington

