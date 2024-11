Nvidia bleiben auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben am Donnerstag ihren Rekordlauf vom Vortag fortgesetzt und nähern sich der 150-Dollar-Marke. Zuletzt gewannen sie 1,9 Prozent auf etwas über 148 Dollar.

Damit hält Nvidia zugleich den beim Börsenwert dichtesten Verfolger Apple auf Abstand. So kommt der für seine KI-Chips bekannte Konzern derzeit auf eine Marktkapitalisierung von gut 3,6 Billionen Dollar, der iPhone-Konzern bringt 3,4 Billionen Dollar auf die Börsenwaage. Apple legten am Donnerstag um 1,4 Prozent zu.

Am Freitag wird Nvidia in den US-Leitindex Dow Jones Industrial aufgenommen, in dem von 30 enthaltenen Aktien inzwischen sieben auf den Technologiesektor entfallen, darunter Amazon , Apple, Cisco , Intel , IBM , Microsoft und Salesforce .

Die Intel-Papiere werden allerdings für Nvidia am Freitag den Dow verlassen müssen. Mit einem Minus von fast 49 Prozent sind sie in dem Leitindex im Jahr 2024 auch der größte Verlierer. Bei Apple steht 2024 bislang ein Zuwachs von gut 17 Prozent zu Buche, worüber die Nvidia-Aktionäre mit einem Kursgewinn von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn aber nur lächeln dürften.

Unter den Big-Tech-Unternehmen am US-Aktienmarkt haben mittlerweile alle ihre Quartalszahlen vorgelegt - bis auf Nvidia. Den Termin dafür haben Anleger fest im Blick: 20. November. Letztlich dürfte es dann auch von den Zahlen und den Prognosen für die weitere Geschäfts- und Branchenentwicklung abhängen, ob die Nvidia-Papiere auf Rekordkurs bleiben./ajx/edh/he