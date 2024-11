Heidelberg Materials - Schiebezone aufgelöst!

Mit einem Kursplus von über 30 % gehört die Heidelberg Materials-Aktie 2024 zu den absoluten Topperformern im DAX®. Da der MACD gerade ein neues Einstiegssignal geliefert hat und das Papier zudem über eine hohe Relative Stärke nach Levy verfügt (siehe „HSBC Trendkompass“), stehen die Chance für eine Trendfortsetzung nicht schlecht. Aus charttechnischer Sicht schlägt ein weiteres wichtiges Argument in die gleiche Kerbe. Gemeint ist die „bullishe“ Auflösung der seit Ende Februar bestehenden Schiebezone zwischen 85 EUR und gut 103 EUR (siehe Chart). Der Sprung über die jüngsten Verlaufshochs bei 103,45/103,60 EUR signalisiert also das Ende der Konsolidierung der letzten Monate und die Fortsetzung des zugrundeliegenden Basisaufwärtstrends. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der o. g. Tradingrange – auf rund 121 EUR taxieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bietet sich die angeführte Ausbruchszone bei 103 EUR als Absicherung auf der Unterseite an. Schließlich würde deren Rebreak den aktuellen Ausbruch negieren, sodass Anlegerinnen und Anleger hier ihre Stopps platzieren können.

Heidelberg Materials (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Heidelberg Materials

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

