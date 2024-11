Immobiliengeschäft zieht an - Aareal Bank mit Zuwachs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Ein anziehendes Geschäft mit Immobilienkrediten und ein höherer Zinsüberschuss hat der Aareal Bank zu einem Plus verholfen.

Das Betriebsergebnis legte nach Angaben vom Donnerstag in den ersten neun Monaten um 19 Prozent zu auf 261 Millionen Euro. Zu dem guten Ergebnis hätten beide Geschäftssegmente nahezu gleichermaßen beigetragen, hieß es. Aareal-Chef Christian Ricken sagte, das Institut habe in einem anspruchsvollen Umfeld ein sehr gutes Ergebnis erzielt. "Unsere hohe Ertragskraft wollen wir auch nutzen, um in eine noch effizientere und zukunftsorientiertere Aufstellung zu investieren."

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)