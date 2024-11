Trading-Chance SÜSS MicroTec: „buy the dip“ könnte erneut funktionieren

Werbung

Die Nachfrageschwäche im Halbleitersektor geht bislang weiter, auch viele Zulieferer der Chipindustrie bekommen das zu spüren. Aber beim Spezialanlagenbauer SÜSS MicroTec kommt von der Flaute nichts an, im Gegenteil: Die Bilanz, die heute kam, war erneut überzeugend. Eine Trading-Chance Long.

Der für die Halbleiterindustrie fertigende Spezialmaschinenbauer SÜSS MicroTec legte heute erneut überzeugende Quartalszahlen vor. Bereits vor genau drei Monaten hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade als Reaktion auf die damalige Bilanz des zweiten Quartals vorgestellt, der sich tadellos gerechnet hatte. Seit gut drei Wochen ist die Aktie wieder in den Korrekturmodus übergegangen und gibt auch heute nach, weil einige Anleger Haare in dieser Bilanz-Suppe zum dritten Quartal gefunden haben. Die indes kein überzeugendes Problem darstellen, so dass ein Long-Trade in diese ohnehin eher moderaten Abgaben hinein und im Bereich einer Unterstützungszone eine interessante Chance darstellt.

Günstige Bewertung und bullische Analysten

Bezogen auf die ersten drei Quartale stellen sich die Zahlen von SÜSS MicroTec hervorragend dar. Der Umsatz lag 46 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) stieg von 6,3 Prozent auf 16,1 Prozent. Und was die Neuaufträge angeht, ist man weiterhin zufrieden, der aktuelle Auftragsbestand liegt bei 431 Millionen Euro und damit in einer Größenordnung knapp über dem für 2024 angestrebten Gesamtjahresumsatz.

Was den Anlegern nicht gefallen haben könnte ist, dass der Auftragseingang explizit im dritten Quartal geringer war als im Vorjahreszeitraum, auch, wenn SÜSS MicroTec das als ebenso zu erwarten wie unproblematisch einordnet. Zudem wurde die (allerdings im Juli angehobene) Gesamtjahresprognose „nur“ bestätigt.

Aber wenn man bedenkt, dass die Aktie momentan fast 29 Prozent unter dem erst Anfang Oktober markierten Verlaufsrekord von71,40 Euro notiert, ist das bei einer Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22 auf Basis der momentanen, durchschnittlichen 2024er-Gewinnschätzung alles, nur kein echtes Problem. Was auch die Analysten so sehen, deren durchschnittliches Kursziel mit aktuell 77 Euro sehr weit über dem momentanen Kurs liegt.

Test einer breiten Supportzone nach ausgiebiger Korrektur

In dieser Gemengelage wäre es keine Überraschung, wenn sich die SÜSS MicroTec-Aktie recht zeitnah fangen und wieder nach oben drehen würde, wenn diejenigen, die jetzt auf die vorgenannten „Haare in der Suppe“ hin verkaufen, damit durch sind. Zumal die Aktie bereits eine ausgiebige Korrektur absolviert hat und dadurch jetzt in einer breiten Unterstützungszone angekommen ist.

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen im Chart, dass der Kurs zwar die Unterstützungszone 52,50/53,50 Euro unterboten hat und zur Stunde auch unter die bei 51,76 Euro verlaufende 200-Tage-Linie gerutscht ist. Aber es bleiben die Tiefs der Monate September und August bei 48,95 und 45,70 Euro als potenzielle Haltepunkte, die, mit Blick auf die günstige Bewertung, auf die weiter starke Wachstumsperspektive und die überverkaufte Markttechnik allemal als Basis taugen würden, um die Marktteilnehmer hier den „dip“, sprich den Rücksetzer, als Einstiegschance verstehen zu lassen.

Long mit gezielt moderatem Hebel

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 31,553 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,55. Den Stop Loss würden wir bei 43 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,37 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf SÜSS MicroTec lautet HS4C0B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 51,76 Euro, 52,50 Euro, 53,50 Euro, 62,30 Euro

Unterstützungen: 48,95 Euro, 45,70 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SÜSS MicroTec

Basiswert SÜSS MicroTec WKN HS4C0B ISIN DE000HS4C0B3 Basispreis 31,553 Euro K.O.-Schwelle 31,553 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,55 Stop Loss Zertifikat 1,37 Euro

