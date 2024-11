AKTIE IM FOKUS: Redcare auf Hoch seit drei Jahren - Kepler gibt Pessimismus auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gute Lauf der Aktien von Redcare Pharmacy hat sich am Freitag mit einem Hoch seit Dezember 2021 fortgesetzt. Die Aktien waren schon 2023 der größte MDax -Gewinner und zählen in diesem Jahr zu den besseren Werten im Index mittelgroßer Werte. Am Freitag legten sie im frühen Xetra-Handel um bis zu drei Prozent auf 157,60 Euro zu. Im Bereich von 153 bis 154 Euro hatten sie sich in diesem Jahr bislang immer wieder schwergetan.

Mit Kepler Cheuvreux gab am Freitag ein bisher pessimistisches Analysehaus diese Haltung auf, indem es die Aktie auf "Hold" hochstuften. Damit wird der Kreis der Pessimisten kleiner. Unter den im dpa-AFX-Analyser beobachteten Instituten hat nur die UBS eine negative Haltung. Dort überwiegen die Kaufempfehlungen, deren Kursziele von 175 bis 202 Euro reichen. Das höchste Ziel stammt von der Deutschen Bank. Deren Analyst schrieb in dieser Woche, das E-Rezept biete praktisch unendliches Potenzial. Dessen Einführung gilt seit Monaten als Kurstreiber der Online-Apotheke./tih/jha/