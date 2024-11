ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Freenet auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe erneut positiv überrascht, schrieb Analyst Andrew Lee am Donnerstagabend nach Zahlen. Das erhöhte Cashflow-Ziel lasse dem Konsens noch Spielraum./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben