NVIDIA Corp. - Neues Allzeithoch!

Mit einem Aufwärtsgap (140,37 USD zu 141,96 USD) ist die Nvidia-Aktie gerade auf ein neues Rekordlevel ausgebrochen. Der Vorstoß in „uncharted territory“ sorgt regelmäßig für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Damit hat der Technologietitel auch die Konsolidierungsphase der letzten Monate abgeschlossen. Apropos Konsolidierung: Das beschriebene Luftholen schlägt sich charttechnisch in zwei klassischen Schiebezonen nieder. Zum einen bildet die Kursentwicklung seit Anfang Oktober eine kleine Tradingrange mit einem kalkulatorischen Kursziel von rund 159 USD. Zum anderen das größere Formationspendant seit Mai, welches mit gut 40 USD auch das deutlich größere Anschlusspotenzial bereithält. Unter dem Strich signalisieren beide Muster, dass der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder an Dynamik gewinnt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Kombination aus den alten Allzeithochs bei 144,42/140,76 USD und der eingangs erwähnten Kurslücke nicht mehr zu unterschreiten.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

