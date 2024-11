Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Heute geht es um den Anbieter für Netzwerk-Lösungen Arista Networks.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als drei Mal so viel Performance gemacht wie der Nasdaq 100. Die jüngsten Zahlen waren (mal wieder) gut – trotzdem korrigiert die Aktie. Meist hat das einen Grund. In diesem Fall dürfte es die hohe Bewertung sein. Die Frage ist nun, ob es trotzdem lohnt, in die Aktie zu investieren, oder ob das Potential nun vorerst begrenzt ist.