GNW-Adhoc: Das neue DeepInsight von FUJIFILM - "die nächste Stufe"

^RATINGEN, Deutschland, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare

Europe freut sich, die nächste Stufe von DeepInsight auf den Markt bringen zu können, einer innovativen Ultraschalltechnologie, die frühzeitige und präzise Diagnose, Behandlung und Nachsorgemanagement für Bildgebungsexperten unterstützt. Unsere KI-gestützte Ultraschallbildgebungslösung wurde für Kliniker und Radiologen entwickelt, die Zugang zu detaillierten Bildgebungsinformationen und die Möglichkeit benötigen, den Patienten ein verbessertes Scan-Erlebnis zu bieten. Unser innovatives Ultraschall-Bildgebungssystem ist kontrastreich, hochgradig räumlich auflösend und konzentriert sich auf die Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit sowie auf die Effizienz des Scannens, die dem medizinischen Personal und den Patienten einen Mehrwert bietet. ?FUJIFILM Healthcare Europe verfolgt die Entwicklung von benutzerfreundlichen Lösungen und bietet mit dem neuesten Update von DeepInsight die nächste Stufe der Diagnosetechnologie. Wie auch immer die klinische Herausforderung aussieht, unsere innovative KI- basierte Lösung mit der neuen Beamforming-Technologie ist flexibel genug, um die anspruchsvollen Erwartungen der Patienten zu erfüllen - von der Diagnose über die Behandlungsunterstützung bis hin zum Follow-up-Management, zum Wohle des Patienten." - Anne-Laure Jet, Ultrasound Product Manager für Europa VERBESSERUNG DER DIAGNOSTISCHEN GENAUIGKEIT Das neu veröffentlichte Update für die DeepInsight-Ultraschalllösung bietet eine verbesserte Bildqualität durch die Betonung von Gewebestrukturen mit einer besonders feinen Abstufung. Unsere ausgefeilte Beamforming-Technologie ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit komplexer Gewebestrukturen und unterstützt den Arzt mit detaillierteren Informationen und einer besseren klinischen Entscheidungsfindung im Diagnose- und Behandlungsprozess. ERMÖGLICHUNG VON WENIGER ZEITAUFWÄNDIGEN UNTERSUCHUNGEN Mit einer optimierten Scan-Erfahrung und einer höheren Bildgebungsgenauigkeit unterstützt die Technologie in dieser neuen Version Bildgebungsspezialisten dabei, weniger zeitaufwändige Erkennungs- und Untersuchungsleistungen für Patienten zu erbringen, was zu einer frühzeitigen Diagnose und verbesserten Patientenergebnissen beiträgt. Die neuen, benutzerfreundlichen Funktionen vereinfachen die Bedienung der Ultraschallgeräte und ermöglichen eine stärkere Konzentration auf die Patientenerfahrung während der Verfahren. INNOVATIVES DEEP LEARNING FÜR DAS WOHLBEFINDEN DER PATIENTEN Anne-Laure Jet, Ultrasound Product Manager für Europa, dazu: ?Unser neues KI- basiertes System* wurde mit Hilfe von Deep Learning entwickelt, um die Anforderungen der Nutzer zu übertreffen und zur Entwicklung des Gesundheitswesens und zum Wohlbefinden der Patienten beizutragen." Mit einer Technologie, die die Bildqualität verbessert, liefert die neue Version der Ultraschalllösung DeepInsight von FUJIFILM klarere Bildgebungsergebnisse und sorgt gleichzeitig für das Wohlbefinden des Anwenders und des Patienten während des Eingriffs, um radiologische Abteilungen dabei zu unterstützen, ein besseres Patientenerlebnis zu bieten. (*) (Die) (Technologie) (wurde) (mithilfe von) (Machine) (Learning)-(KI)- (Technologie entwickelt.) (Die) (Leistung) (und) (Genauigkeit) (des) (Systems) (ändert) (sich nicht) (automatisch) (nach) (der Implementation.) KOMPATIBILITÄT MIT DEN CMUT-SONDEN (Arietta(®) 750DeepInsight und 850DeepInsight) Das neue, verbesserte DeepInsight wurde im Hinblick auf Kompatibilität entwickelt. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Verwendung unserer patentierten Hochleistungssonde mit der innovativen CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers)-Silizium-Wafer-Technologie. Mit einer breiteren Frequenzbandbreite von 22-2 MHz ermöglicht es eine ideale akustische Anpassung an den menschlichen Körper und erhöht die Qualität und Genauigkeit der Bildgebungsergebnisse bei einer Vielzahl von Ultraschallverfahren. ?Wir freuen uns, unsere neueste Ultraschalltechnologie vorstellen zu können, die eine noch klarere und präzisere Bildgebung bietet und es dem medizinischen Fachpersonal ermöglicht, genauere Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung zu verbessern". - Maria Paola Aquilone, Marketing Manager Ultrasound Systems für Europa Jetzt verfügbar! Das neue DeepInsight, ?die nächste Stufe", wird für Arietta(®) 750 und 850 DeepInsight in Europa ab dem 9. November 2024 verfügbar sein. Kommen Sie zu uns nach Neapel Erleben Sie DeepInsight, ?die nächste Stufe" LIVE am Stand 18-19 auf dem EUROSON Kongress 2024 vom 9.-11. November in Neapel. Fujifilm, Proudly by Your Side Fujifilm hat vor kurzem sein 90-jähriges Bestehen als globaler Innovator im Gesundheitswesen und in der Bildgebung gefeiert. Die innovativen medizintechnischen Lösungen von Fujifilm sind darauf ausgerichtet, den Zugang der Patienten zu Gesundheitsdiensten zu verbessern, mit frühzeitiger Diagnose und medizinischen Behandlungen, die einen anhaltenden positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Mit unserem Wissen, unserer Leidenschaft und unserer Inspiration befähigen wir Fachkräfte im Gesundheitswesen, in ihrer täglichen Arbeit einen großen Unterschied zu bewirken, indem sie die Lebensqualität von Patienten verbessern. Gemeinsam bereichern wir das Leben und schenken der Welt mehr Lächeln! Mehr erfahren Besuchen Sie die Website von Fujifilm Healthcare Europe: https://global.fujifilm.com/en/all-regions/eu Kontaktieren Sie uns Sie möchten mehr über dieses Produkt erfahren oder haben eine Frage an unser Team? Kontaktieren Sie uns hier: Maria Paola Aquilone (Marketing Manager Ultrasound Systems für Europa) maria.paola.aquilone@fujifilm.com (mailto:maria.paola.aquilone@fujifilm.com) Anne-Laure Jet (Product Manager für Europa) anne-laure.jet@fujifilm.com (mailto:anne-laure.jet@fujifilm.com) Proudly by your side, Ihr Fujifilm Healthcare Europe-Team Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/232bd753-18ac-4524-a2cf- 79f097bc703c °